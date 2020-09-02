Президент Молдовы провел встречу с представителем ОБСЕ: о чем они говорили

Глава государства обсудил с представителем международной организации многочисленные вопросы, в том числе выборы президента Молдовы, вопрос приднестровского урегулирования, а также подготовку следующего раунда консультаций в формате "5+2".

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с главой миссии ОБСЕ в республике Клаусом Нойкирхом широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия молдавского руководства с этой международной организацией, а также ее деятельности на территории страны.

"В частности, в связи с началом президентской кампании в нашей стране мы обсудили предстоящее участие ОБСЕ и БДИПЧ в мониторинге электорального процесса. Со своей стороны, подчеркнул, что Молдова заинтересована в сотрудничестве с наблюдателями ОБСЕ", - написал Додон в Facebook по итогам беседы с Нойкирхом.

Президент "отметил важность консолидированной позиции международных партнеров, неоднократно выраженной в совместных заявлениях Совета министров иностранных дел ОБСЕ в предыдущие годы". В этих заявлениях, как напомнил Додон, "подчеркнуто, что всеобъемлющее, мирное и устойчивое урегулирование приднестровского конфликта должно быть достигнуто на основе суверенитета и территориальной целостности Молдовы в пределах ее международно признанных границ с особым статусом для Приднестровья с гарантированным соблюдением политических, экономических и социальных прав его населения".

"Кроме того, мы проанализировали результаты встречи президента Молдовы с руководителем Приднестровья Вадимом Красносельским в конце июля. Подчеркнули важность дальнейшей имплементации мер укрепления доверия. В этом контексте говорили также о подготовке следующего раунда консультаций в формате "5+2"", - отметил Додон.

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В формате "5+2" участвуют: Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта; Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников; Евросоюз и США - как наблюдатели.

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