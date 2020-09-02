Президент Молдовы провел встречу с представителем ОБСЕ: о чем они говорили

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с главой миссии ОБСЕ в республике Клаусом Нойкирхом широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия молдавского руководства с этой международной организацией, а также ее деятельности на территории страны.
"В частности, в связи с началом президентской кампании в нашей стране мы обсудили предстоящее участие ОБСЕ и БДИПЧ в мониторинге электорального процесса. Со своей стороны, подчеркнул, что Молдова заинтересована в сотрудничестве с наблюдателями ОБСЕ", - написал Додон в Facebook по итогам беседы с Нойкирхом.
"Кроме того, мы проанализировали результаты встречи президента Молдовы с руководителем Приднестровья Вадимом Красносельским в конце июля. Подчеркнули важность дальнейшей имплементации мер укрепления доверия. В этом контексте говорили также о подготовке следующего раунда консультаций в формате "5+2"", - отметил Додон.
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В формате "5+2" участвуют: Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта; Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников; Евросоюз и США - как наблюдатели.
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