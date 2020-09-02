Друг Туск: "фанатик одной идеи" вмешался в выборы президента Молдовы

Дональд Туск, лидер наднациональной Европейской народной партии и экс-председатель Европейского совета, выступил в поддержку Майи Санду на выборах президента Республики Молдова, которые состоятся 1 ноября. Об этом бывший премьер-министр Польши объявил в видеообращении, которое записал на румынском языке.

"Когда меня спрашивают в Европе, стоит ли поддерживать Молдову, я тут же говорю: "Да". А когда задают вопрос, кто способен привести Молдову к успеху, я немедленно отвечаю: "Майя Санду", — сказал Туск.

В англоязычных социальных сетях есть популярная шутка, которую повторяют в ответ на появление в прессе животрепещущих новостей типа "Ким Кардашьян надела кожаные брюки" — "Кто-нибудь ее спрашивал, черт побери?" Это грубоватая, но естественная реакция интернет-сообщества на навязчивость медийных персон срабатывает и при обсуждении политических событий — когда навязчивыми становятся политики.

Поймите правильно, Европейская народная партия (ЕНП) — уважаемое политическое объединение, с крупнейшей фракцией в Европарламенте. Руководители этого формирования, объединяющего правоцентристские партии из почти сорока стран, часто озвучивают мнение ЕС по острым проблемам — в случае, когда от лица официальных структур это мнение произносить не вполне удобно.

Но простите, кто-нибудь спрашивал Европейскую народную партию, за кого гражданам Молдовы голосовать на выборах президента?

"Обращаюсь к вам, как ваш добрый друг, от всего сердца", — заявил лидер ЕНП в своем обращении, старательно выговаривая незнакомые слова, скользящие по экрану телесуфлера. Однако, как друг, он мог бы проявить и немного сдержанности. Вмешательство во внутренние дела молдавского государства совершенно не выглядит дружеским жестом, — а именно вмешательством является призыв к иностранным избирателям голосовать на выборах за определенного кандидата.

Бога ради, у нас еще даже предвыборная агитация не началась.

Обращение Туска — это вопиющее нарушение международных норм, и непонятно, почему МИДЕИ Молдовы не реагирует на этот демарш. То есть, понятно — оно же у нас министерство не только иностранных дел, но и европейской интеграции. Неудобно получается.

Но могли хотя бы намекнуть, по неофициальным каналам, мол — что это такое, пардон, было? Нельзя же вот так, громогласно, крушить границы дипломатии, игнорируя суверенитет другого государства. Куда смотрит Европарламент, в конце концов?

Кажется, еще никто не позволял себе такого откровенного вмешательства в выборы в Республике Молдова. Представим на минуту, что посол США, или, что уж далеко ходить — посол Польши в Кишиневе публично выступает с призывом голосовать за одного из кандидатов на выборах президента Молдовы. Или наоборот — как лидер фракции в молдавском парламенте обращается к польским гражданам с призывом проявить патриотизм и проголосовать за кандидата в президенты Польши. Представим и содрогнемся.

Или давайте заберемся на самую вершину этой Голгофы и представим себе, что фракция в российской Думе выступает с декларацией о поддержке кандидата на выборах президента США, и вообразим масштабы катаклизма, который начнется в Америке сразу после этого. Представим, ничего не боясь, пусть уже будет конец света.

Чтобы закрыть эту тему, напомним, что молдавская партия "Действие и солидарность" обладает статусом наблюдателя в Европейской народной партии. Просто хотелось бы посмотреть, как госпожа Санду выступает на стороне одного из кандидатов на выборах лидера ЕНП. Но не будет такого, потому что это — скандал. Непозволительно наблюдателю вмешиваться в дела действительных членов.

А вмешиваться в дела целого государства — позволительно?

Самое ужасное, что Майя Санду не увидела в заявлении Туска никаких дискредитирующих обстоятельств. Наоборот, поблагодарила на своей странице в Facebook, за оказанное ей высокое доверие. Трогательно смущаясь, типа — да, я знаю, что я отличница и в чем-то Wonder Woman, но ах, не говорите этого так громко, так во всеуслышание, пожалуйста.

То есть, как минимум для одного из будущих кандидатов на пост президента это нормально, когда иностранные политические структуры вмешиваются в проведение выборов в его стране. До Майи Санду ни одному политику в Молдове не приходило в голову благодарить за это своих зарубежных друзей.

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Впрочем, это еще вопрос, друг ли Молдове Дональд Туск. Зная убеждения этого политика, легко предположить, что влиятельная Европейская народная партия заинтересована не столько в благе жителей Молдовы, сколько в огораживании нашей страны от всего, что в Брюсселе квалифицируется как "российское влияние".

В ноябре 2019 года, еще занимая пост председателя Евросовета, Дональд Туск назвал Россию "стратегической проблемой" Европы.

"Я публично напоминал почти каждую неделю, что Россия — не наш стратегический партнер, а наша стратегическая проблема, — заявил Туск, выступая перед студентами в бельгийском Брюгге. — Меня даже назвали фанатиком одной идеи за то, что я так сосредоточился на этом предмете".

Похоже, что тесные связи Молдовы с Россией стали постоянным раздражителем для человека, сосредоточенного на одной идее, проводником которой в Кишиневе стала Майя Санду.

Другой вопрос, насколько жителям нашей страны пригодится дружба с человеком, которого в Европе называют "фанатиком".

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