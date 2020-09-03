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Александр Стояногло

Стояногло о банковской краже: в прокуратуре и в судах блокируют расследование

© Sputnik / Mihai Caraus.
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200903/31532207/stoyanoglo-rassledovanie.html

Генеральный прокурор Молдовы рассказал подробности о ходе расследования "кражи миллиарда" и как мешают следствию.

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Уголовное преследование в отношении причастности "одного из коммерческих банков" к "краже миллиарда" завершено. 

Об этом заявил на брифинге в четверг Генпрокурор Александр Стояногло.

По его словам, расследование по делу о краже миллиарда блокируется не только в стенах прокуратуры, но и в судебной системе, но, несмотря на это, расследование продолжается.

"В обществе должны знать, что на данном этапе со следствием практически никто не сотрудничает, причастные к краже напуганы. Есть силы, которые оказывают влияние на следствие и мешают следствию", - пояснил Стояногло.

Он рассказал, что никто и раньше не скрывал, что следствие столкнулось с блокированием расследования внутри прокуратуры.

Александр Стояногло.
© Photo : Facebook / Александр Стояногло
Стояногло рассказал, на каком этапе находится расследование кражи миллиарда

"Прокуроры, участвовавшие в предыдущих сокрытиях дела, выполняют свою "миссию", и, чтобы оправдать свои предыдущие действия, продолжают действовать против выяснения правды. Данные уголовного расследования сливают и контролируются в прессе - все в пользу и в интересах заинтересованных лиц и фигурантов дела", - добавил Генпрокурор. 

Стояногло подчеркнул, что прокуроры не останавливаются и продолжают стараться продемонстрировать причастность конкретных людей к мошенничеству в банковской системе и как можно скорее привлечь их к ответственности.

"Сегодня официально сообщаю о завершении уголовного дела по делу о причастности к "хищению миллиарда" коммерческого банка, о котором много говорят в последнее время", - уточнил Стояногло.

Он добавил, что под обвинение попали и финансовое учреждение, как юридическое лицо, так и бывший совет директоров банка.

В частности, обвинение прокуратуры, насчитывающее 40 томов уголовного дела, направлено как на банковское учреждение, обвиняемое в отмывании денег, так и на бывшего председателя совета директоров этого банка, обвиняемого в мошенничестве и отмывании денег.

По данным Генпрокурора, по запросу прокуроров суд наложил арест на имущество банка общей стоимостью почти 1,9 миллиардов леев. Речь идет об аресте 54 автомобилей, 24 объектов недвижимости, четырех машинах спецтехники и 114 государственных ценных бумагах.

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