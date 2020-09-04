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Игорь Додон, архивное фото.

Президент Додон рассказал о "судьбе" российского кредита для Молдовы

© Photo : Miroslav Rotari.
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200904/31547603/prezident-dodon-rasskazal-o-sudbe-rossiyskogo-kredita-dlya-moldovy.html

В рамках еженедельного выпуска видеоблога "Президент отвечает" Игорь Додон рассказал, на каком этапе находятся молдавско-российские переговоры о выделении нашей республике кредита из РФ.

КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. На уходящей неделе молдавская сторона активно включилась в переговоры по предоставлению кредита от Российской Федерации. В частности, уже достигнуты первые договоренности насчет некоторых статей кредитного соглашения. Об этом сообщил президент страны Игорь Додон. 

"Надеюсь, что в октябре мы закончим переговоры по кредитному соглашению и сможем его подписать. Этот кредит нам нужен для того, чтобы у нас были резервы, чтобы мы с хорошим бюджетным потенциалом встретили следующий год. Есть уверенность, что этот кредит мы от российский партнеров получим", - сказал глава государства, отвечая на вопрос Sputnik Молдова.

По поводу настроений и намерений оппозиции, которая уже единожды заблокировала голосование по российскому кредиту, Додон отметил, что многие из ранее несогласных депутатов сегодня уже изменили свое мнение и утверждают, что необходимо было бы получить эти деньги. 

"Несмотря на все политические баталии, нам удастся получить достаточное количество голосов в парламенте, чтобы проголосовать за это соглашение", - подчеркнул Додон.
Встреча посла Молдовы с журналистами российских СМИ.
© Photo : Предоставлено посольством Республики Молдова в РФ.
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Ранее правительство Иона Кику достигло договоренности с РФ о получении кредита в 200 миллионов евро под 2% годовых на 10 лет. Однако Конституционный суд республики 7 мая признал данное соглашение не соответствующим Основному закону страны. Это произошло с подачи депутатов от фракций PAS, DA и группы Pro Moldova.

Решение КС Молдовы признать неконституционным российско-молдавское соглашение о предоставлении Кишиневу кредита является политизированным, заявил ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Это решение вызывает недоумение и сожаление. Недоумение – потому, что, во-первых, с просьбой о кредите обратилась молдавская сторона, Россия никому ничего не навязывала. И, во-вторых, переговоры по соглашению велись открыто и транспарентно, начиная с ноября 2019 года. Их ход освещали молдавские СМИ. Почему-то на том этапе никто не ставил вопрос о конституционности переговоров", - отметил Руденко, слова которого приводятся в сообщении МИД РФ.

По итогам встречи с заместителем главы администрации президента России, спецпредставителем главы российского государства по развитию торгово-экономических отношений с РМ Дмитрием Козаком 25 июня в Москве президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что Кишинев и Москва возобновят переговоры по предоставлению республике кредита в 200 миллионов евро.

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Теги:
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