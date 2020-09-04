Додон о судьбе правительства и парламента после выборов президента Молдовы

Глава государства убежден, что текущий состав парламента должен быть распущен, а следующему главе государства следует после инаугурации подписать соответствующий указ.

КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Нынешний состав парламента Молдовы не соответствует результатам выборов 2019 года. Об этом заявил президент Молдовы

"Нынешний парламент не соответствует результатам выборов 2019 года. Появились перебежчики… Что делать с этим парламентом? Считаю, что его как можно быстрее нужно распустить. Утвердить механизмы, чтобы депутаты не переходили из партии в другую. И избрать новый парламент", - сказал Додон в пятницу во время прямого эфира в социальных сетях программы "Президент отвечает".

Что касается дискуссий в рамках парламентсткой коалиции ПСРМ-ДПМ, то, как отметил глава государства, подобные переговоры ведутся каждую неделю.

"Во вторник тоже состоялась встреча. Обсуждались многочисленные вопросы, в том числе, связанные с парламентским большинством. На момент формирования коалиции у социалистов было 36 мандатов, а у демократов – 20 с лишним… Сейчас социалистов 37, а демократов 11. Всего – 48. Что делать дальше с коалицией. Я бы хотел, чтобы коалиция была стабильной, чтобы утверждались законы, которые предлагает правительство", - отметил президент.

Он обратил внимание, что со своей стороны социалисты выполняют все обязательства.

"Но как голосовать за премьер-министра или спикера парламента после президентских выборов, если есть всего 48 мандатов, а ведь нужно минимум 51. Поэтому на этот вопрос мы должны ответить в ближайшее время. Мы – в парламенте. Можем удержать парламентское большинство – удерживаем, нет – значит, принимаем решение и заявляем о том, что парламент нужно распустить. И идем на досрочные выборы", - добавил Додон.

По его словам, то, как дела пойдут дальше, станет понятно уже на следующей неделе.

"Скорее всего, на следующей неделе состоится заседание парламента, на котором будут рассмотрены законопроекты, утвержденные правительством. Увидим, есть голоса в поддержку кабмина или нет… Правительство может быть миноритарным при условии, что нет парламентского большинства, но у кабмина есть поддержка более 51 депутата. Тогда идем дальше и думаем, как распустить парламент после президентских выборов", - отметил глава государства.

Если, как пояснил президент, не будет парламентского большинства, то надо принимать четкие решения.

"Не думаю, что при любом раскладе до завершения президентских выборов в Молдове не может появиться новое правительство. А после инаугурации нового президента первый указ, который он подпишет, должен быть роспуск парламента. Так, чтобы правительство (в этом формате или в другом, но во главе с нынешним премьером) оставалось, скорее всего, до следующих досрочных парламентских выборов - в марте-апреле", - сказал Додон.

Поправки в Кодекс о выборах

Президент считает, что Кодекс о выборах нельзя изменить в преддверии выборов главы государства.

"Как менять Кодекс о выборах, если уже некоторые кандидаты начали сбор подписей? Мы не можем менять правила игры в разгар электоральной кампании. Это будет мотивом для того, чтобы опротестовать результаты выборов. Мы можем утвердить поправки, но они вступят в силу с 1 января 2021 года", - сказал Додон.

По его словам, таким образом изменения в Кодекс о выборах можно вносить к следующим выборам, а не к намеченным на 1 ноября 2020-го.

Решение пойти на второй президентский срок

Глава государства отметил, что решение о том, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок, он примет "скоро".

"Время покажет. До 11 сентября есть время. Есть неделя. Скорее всего, 10-11 сентября решим по поводу того, кого выдвигать", - сказал Додон.

Что надо знать о выборах президента Молдовы-2020

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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