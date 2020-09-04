Национальная идея Молдовы – в чем она заключается, и как действовать властям

У республики на данный момент нет четкого ориентира – как выстраивать молодое государство, на основе каких идей сплотить общество, об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказали отечественные эксперты.

КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Не так давно в Молдове были слышны призывы к евроинтеграции, когда в начале “десятых” годов нового тысячелетия в Кишинев приезжали различные высокопоставленные эмиссары с Запада. Позже спичи молдавских политиков утихли, когда обществу стало понятно, что в ближайшие десятилетия в ЕС республику никто не ждет, она так и останется в “предбаннике”, подписав Соглашение об Ассоциации.

Сегодня во внешней политике страны наблюдается сравнительное равновесие, Молдова развивает партнерские отношения с Россией и странами Евразийского экономического союза, с Румынией, с государствами ЕС.

Но все это – во внешней политике, а что внутри страны, в чем заключается та цементирующая сила, вокруг которой могло бы сплотиться молдавское общество?

По мнению экс-вице-премьера правительства республики, советника президента, историка и политолога Виктора Степанюка, идея общего дома может стать тем фундаментом, который укрепит конструкцию под названием “Республика Молдова”.

“Сегодня только мысль о том, что Молдова – наш общий дом способна сплотить общество. Вопросы языков, многообразия культур этносов, проживающих в республике, - надо понимать, что это – богатство. Геополитические споры лишь раскалывают наш народ”, - сказал собеседник в эфире радиостудии Sputnik.

Говоря иносказательно о республике, Степанюк подчеркнул, что народ может и в состоянии построить на этой территории “новый дом”, но для этого вовсе не обязательно ломать до основания старый.

“В больших молдавских семьях, живущих в селе, есть замечательная и древняя традиция – новый дом дети строят во дворе отцовского, рядом с ним. Так нам надо модернизировать и страну, помня о своих корнях, об общности под названием Молдова, которая объединяет всех нас”, - добавил собеседник.

Взаимную интеграцию народов, проживающих в Молдове, развитие способности понимания особенностей жизни каждого этноса в республике Степанюк назвал краеугольным камнем в укреплении государства, его развитии на десятки и сотни лет вперед.

“Молдавский народ давно перенял от других этносов самые замечательные черты. Возьмите, к примеру, молдавские танцы. Один называется “Молдовеняска”, другой – “Сырба”, третий – “Полька”. То есть, эти танцы молдавские, но вобрали давно в себя другие культуры. Однако “Хору” в республике танцуют все вместе без выяснения национальностей и происхождения”, - уточнил собеседник.

Все аспекты жизни в Молдове подчеркнуты элементами разнообразия культур, которые стали частями общей, народной культуры. Идея модернизации страны в этом смысле должна стать основополагающей для всех, уверен собеседник.

В свою очередь, историк, доктор философии Борис Шаповалов в интервью радиостудии Sputnik Молдова отметил, что национальную идею для республики определить сложно, но можно.

Некоторые государства воспринимают в качестве идеи развития национальное благосостояние, когда большинство граждан живут обеспеченно. Для Молдовы такая перспектива не просматривается, поскольку, по данным Ассоциации социологов и демографов, порядка двух третей населения живут либо на черте бедности, либо за ней.

“Для Молдовы такой идеей может быть сохранение территории, государственности, единства многонационального народа и спокойствия. Каждый гражданин должен испытывать гордость за то, что предки сохранили эту страну, что на земном шаре есть такое государство, признанное мировым сообществом”, - подчеркнул эксперт.

Сплоченность народа, представленного целым спектром этносов, стремление к сближению двух берегов Днестра и урегулирование застарелого конфликта, сохранение русского языка как средства межнационального общения Шаповалов назвал теми основополагающими факторами, которые способны стать “бетоном”, скрепляющим молдавское общество и саму государственность.

Молдавские социологи называют процесс оттока населения из страны – главной проблемой, требующей решения в среднесрочной перспективе. По неофициальным данным, за минувшие два с половиной десятилетия Молдову покинули около миллиона граждан. При дальнейшей миграции это приведет к окончательному исходу из страны специалистов, тех, кто должен строить и модернизировать инфраструктуру республики. Национальной идеей для Молдовы, утверждает ряд социологов, должно стать создание условий для возвращения наших сограждан из-за рубежа, после чего можно будет более четко сформулировать постулаты развития государства и спрогнозировать его будущее.

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