Какими будут главные “козыри” кандидатов в президенты Молдовы - подробности

КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Главной политической схваткой нынешней осени станут президентские выборы, которые пройдут 1 ноября. Сегодня люди, интересующиеся политикой в Молдове, пытаются спрогнозировать возможные сценарии грядущего электорального цикла, понять, как будут расставлять акценты ведущие кандидаты в предвыборной кампании, какую стратегию выберут.

Пока на политическом поле Молдовы наблюдается некоторое затишье, молдавские политологи объясняют такую низкую активность многих политиков тем, что последние заняты пока лишь организационными моментами.

“В последние годы политическая элита Молдовы дала трещину. Это объясняется во многом действиями некоторых политиков. Многие граждане разуверились в них. Более того, в преддверии выборов в республике складывается двойственная ситуация - как на левом, так и на правом политических флангах, что усложнит для избирателя принятие решения – за кого из них отдать свой голос и как поступить во втором туре, если он состоится”, - рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова доктор политологии Александр Кузнецов.

Если раньше на левоцентристском сегменте был лишь действующий глава государства Игорь Додон, сейчас там появились и другие кандидаты – не настолько сильные в электоральном плане и показателям поддержки избирателей, но способные оттянуть часть голосов на себя. Прежде всего, говорят эксперты, это и Ренато Усатый, и выдвиженец Партии коммунистов (предположительно экс-президент Владимир Воронин).

Аналогичная ситуация будет на правом фланге, где наравне с лидером партии “Действие и солидарность” Майей Санду поборются глава полиформирования “Достоинство и правда” Андрей Нэстасе, выдвиженец блока “UNIREA” Дорин Киртоакэ, кандидат от ЛДПМ Тудор Делиу. От “Партии национального единства” уже выдвинут Октавиан Цыку, а от блока “Pro-Moldova” - бывший спикер парламента Андриан Канду.

“Если говорить о Додоне, его “козырями” являются южные регионы республики – гагаузская автономия, избирателя в Тараклийском, Басарабясском и других районах. Также у Додона весьма неплохие шансы заручиться значительным числом голосов избирателей в ряде северных районов страны, но там его основным конкурентом станет Ренато Усатый – в Бельцах, Рышканах, Дрокии и ряде других городов”, - отметил политолог.

Единственным политическим “козырем в рукаве” у Майи Санду эксперт назвал декларируемую приверженность европейскому вектору и официальные контакты, которые у нее налажены на Западе. Других, более весомых аргументов для избирателя, у нее нет, считает Кузницов.

В свою очередь, политический аналитик Игорь Волницкий объяснил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, почему инициативная группа социалистов не спешит выдвигать Игоря Додона кандидатом в президенты. По мнению собеседника, действующий глава государства достаточно раскручен и пользуется значительной поддержкой электората, поэтому напоминать о себе лишний раз ему не надо, а регистрация является лишь формальной процедурой.

“Во всех рейтингах он – на первом месте. На должности главы государства ему предстоит большая работа в сентябре. Ему не надо погружаться в предвыборную кампанию на первой “стометровке”, как это сделали другие кандидаты. Более того, у социалистов – наиболее развитая партийная структура в республике, что позволит очень быстро собрать подписи в поддержку Игоря Додона”, - сказал Волницкий.

Нельзя исключать и следующий сценарий: попытки оттянуть голоса у предполагаемых фаворитов президентской гонки будут осуществляться их контркандидатами по максимуму, поскольку на фоне явных лидеров на левом и правом флангах остальные просто захотят заняться самопиаром и заработать политические дивиденды с учетом возможных досрочных парламентских выборов, разговоры о которых не раз появляются в последние несколько недель.

Волницкий не исключил развития ситуации, при котором значительная часть избирателей просто не придет на выборы. Одни это сделают по причине разочарования в политическом классе страны в целом, другие просто побоятся приходить на участки из-за риска инфицирования коронавирусом нового типа. К этому добавится политический абсентеизм молодых людей, что не очень выгодно Майе Санду. При таком стечении обстоятельств Додон может выиграть выборы с первого тура.

Согласно результатам опроса, опубликованного Ассоциацией социологов и демографов, за Додона готовы проголосовать 32,4% респондентов, за Санду - 20,1%. При этом оба политика в предпочтения опрошенных граждан лидируют с большим отрывом от остальных представителей политсил.

К примеру, на третьем месте, согласно тому же исследованию, расположился бы лидер "Нашей партии" Ренато Усатый с 5,4% голосов, а лидер "Партии "Шор" Илан Шор (который из-за возраста не имеет права в принципе баллотироваться в президенты) заручился бы поддержкой 4,4%. Главу платформы DA Андрея Нэстасе готовы были бы поддержать 4%. Остальные возможные кандидаты на пост президента в совокупности набрали бы чуть больше восьми процентов.

При этом 7,5% участников опроса отметили, что не намерены принимать участие в выборах, а 17,7% не знают, за кого голосовать или у них нет доверия ни к одному политику.

Если во второй тур выборов выйдут Додон и Санду, то за нынешнего президента проголосовали бы 42,4% респондентов, а за бывшего премьера - 33,1%. Остальные - 24,5% - отметили, что, либо не знают, за кого голосовать, либо не будут участвовать в выборах.

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