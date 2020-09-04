Додон, завершая свой мандат, поблагодарил соотечественников за доверие

Президент подчеркнул, что все это время для него было большой честью представлять государство от имени всех граждан.

КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. Глава государства отметил, что он отнесся к своей миссии ответственно, выполняя обязательства перед людьми всех социальных категорий, десятки социальных программ и многочисленные законодательные инициативы затронули сотни тысяч граждан Молдовы.

"Делал это решител ьно и с убеждением, что мы можем решать свою судьбу и будущее. 2019 год это доказал, когда я решительно способствовал освобождению государства от захвативших его олигархов ", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Он убежден, что с достоинством и взвешенно вел диалог с нашими внешнеполитическими друзьями.

На данный момент, уверен президент, Молдова - страна, которая подтвердила свое место в мире, и которая не вмешивается в грязные геополитические противостояния.

Глава государства отметил, что относился с уважением к нашим исконным ценностям, убежденный в том, что самое святое и дорогое, что у нас есть – это семья и вера в Бога.

Он подчеркнул, что стабильность и процветание, которых все желают, зависят от выборов и наших предпочтений.

"Наши решения влияют на судьбу следующих за нами поколений. Необходимо действовать ответственно и с участием для того, чтобы нам удалось превратить Молдову в процветающую страну, в который будем испытывать гордость за то, что мы молдавские граждане", - подытожил Додон.

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