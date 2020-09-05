В двух населенных пунктах Молдовы пройдут выборы мэров

Голосование должно было состояться в мае, но из-за эпидемии COVID-19 его пришлось перенести почти на четыре месяца.

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. Новые выборы мэров проидут в воскресенье в двух населенных пунктах Молдовы - в коммуне Тырнова Дондюшанского района и в селе Нукэрень Теленештского района.

В каждом случае на пост главы местной администрации претендуют по три кандидата.

Местных избирателей вновь призвали прийти к урнам в связи с тем, что Валентин Чеботарь и Мариана Омбун, ранее получившие мандаты мэров Тырнова и Нукэрень, стали затем председателями Дондюшанского и Теленештского районов.

Первоначально выборы планировалось провести 17 мая 2020 года. Однако в связи с эпидемией COVID-19 и введением в Молдове чрезвычайного положения Центральная избирательная комиссия приняла решение о их переносе.

Новая дата выборов была установлена решением ЦИК от 9 июня 2020 года, после окончания режима ЧП.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova