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Местные выборы. Архивное фото.

В двух населенных пунктах Молдовы пройдут выборы мэров

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200905/31559888/v-dvukh-naselennykh-punktakh-moldovy-prokhodyat-vybory-merov.html

Голосование должно было состояться в мае, но из-за эпидемии COVID-19 его пришлось перенести почти на четыре месяца.

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. Новые выборы мэров проидут в воскресенье в двух населенных пунктах Молдовы - в коммуне Тырнова Дондюшанского района и в селе Нукэрень Теленештского района.

Выборы. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
В пятницу начнется печатание бюллетеней для выборов

В каждом случае на пост главы местной администрации претендуют по три кандидата.

Местных избирателей вновь призвали прийти к урнам в связи с тем, что Валентин Чеботарь и Мариана Омбун, ранее получившие мандаты мэров Тырнова и Нукэрень, стали затем председателями Дондюшанского и Теленештского районов.

Первоначально выборы планировалось провести 17 мая 2020 года. Однако в связи с эпидемией COVID-19 и введением в Молдове чрезвычайного положения Центральная избирательная комиссия приняла решение о их переносе.

Новая дата выборов была установлена решением ЦИК от 9 июня 2020 года, после окончания режима ЧП.

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Теги:
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