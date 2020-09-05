Партия коммунистов отказалась участвовать в выборах президента Молдовы

Как и на прошлых президентских выборах 2016 года, ПКРМ заявила, что считает их антиконституционными и не будет выдвигать своего кандидата.

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. Партия коммунистов отказывается от участия в выборах президента Молдовы, которые состоятся 1 ноября 2020 года. Это решение было принято в субботу на пленуме Центрального комитета ПКРМ.

В 2016 году Партия коммунистов также бойкотировала президентские выборы, назвав их антиконституционными.

На этой неделе ЦИК Молдовы зарегистрировал первые инициативные группы в поддержку потенциальных кандидатов на пост президента республики. В их числе Тудор Делиу от Либерально-Демократической партии, Ренато Усатый от "Нашей партии, Андрей Нэстасе от партии "Плаформа DA", Майя Санду от партии "Действие и солидарность" (PAS), Андриан Канду от партии "Pro Moldova", Октавиан Цыку от "Партии национального единства" (PUN) и Дорин Киртоакэ от избирательного блока "Unirea".

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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