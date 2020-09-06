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Виолетта Иванова.

Еще один претендент — партия "Шор" назвала кандидата на выборах президента

© Sputnik / Osmatesco
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200906/31568739/esche-odin-pretendent-partiya-shor-nazvala-kandidata-na-vyborakh-prezidenta.html

В Молдове продолжается выдвижение кандидатов и регистрация инициативных групп для участия в выборах главы государства.

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. Партия "Шор" назвала своего кандидата, который будет представлять политформирование на выборах президента Молдовы.

По решению Национального политического совета партии, претендентом на пост президента РМ стала Виолетта Иванова.

Выборы.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Партия коммунистов отказалась участвовать в выборах президента Молдовы
На этой неделе ЦИК Молдовы зарегистрировал первые инициативные группы в поддержку потенциальных кандидатов на пост президента республики. В их числе Тудор Делиу от Либерально-Демократической партии, Ренато Усатый от "Нашей партии, Андрей Нэстасе от партии "Плаформа DA", Майя Санду от партии "Действие и солидарность" (PAS), Андриан Канду от партии "Pro Moldova", Октавиан Цыку от "Партии национального единства" (PUN) и Дорин Киртоакэ от избирательного блока "Unirea".

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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Теги:
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