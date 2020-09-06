Еще один претендент — партия "Шор" назвала кандидата на выборах президента

В Молдове продолжается выдвижение кандидатов и регистрация инициативных групп для участия в выборах главы государства.

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. Партия "Шор" назвала своего кандидата, который будет представлять политформирование на выборах президента Молдовы.

По решению Национального политического совета партии, претендентом на пост президента РМ стала Виолетта Иванова.

На этой неделе ЦИК Молдовы зарегистрировал первые инициативные группы в поддержку потенциальных кандидатов на пост президента республики. В их числе Тудор Делиу от Либерально-Демократической партии, Ренато Усатый от "Нашей партии, Андрей Нэстасе от партии "Плаформа DA", Майя Санду от партии "Действие и солидарность" (PAS), Андриан Канду от партии "Pro Moldova", Октавиан Цыку от "Партии национального единства" (PUN) и Дорин Киртоакэ от избирательного блока "Unirea".

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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