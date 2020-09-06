ЦИК: срок предварительной регистрации избирателей истекает через 10 дней

Гражданам Молдовы, которые находятся за рубежом или в Приднестровье и собираются голосовать на выборах президента РМ, стоит поторопиться.

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия предупреждает, что через 10 дней истекает крайний срок предварительной регистрации для граждан Молдовы с правом голоса, которые находятся за границей или имеют место жительства в населенных пунктах на левом берегу Днестра (Приднестровье), в муниципалитете Бендеры и некоторых населенных пунктах Каушанского района.

Избиратели, которые собираются голосовать на выборах президента Республики Молдова 1 ноября 2020 года, могут зарегистрироваться заранее до 16 сентября 2020 года (за 45 дней до даты выборов). Не позднее чем за 25 дней до дня голосования избиратель может отменить предыдущую регистрацию.

Избирателям предлагается заполнить онлайн-регистрационную форму в разделе "Предварительная регистрация" на странице alegator.md или на официальном сайте ЦИК. Кроме того, можно подать заявление в посольства и консульства РМ за рубежом.

Предварительная регистрация не влечет исключения граждан из избирательного списка по месту жительства. Если в день выборов избиратель находится в стране, то он сможет голосовать в соответствии со своим местожительством.

По сообщению ЦИК, после парламентских выборов 2019 года около 4 тысяч имеющих право голоса избирателей за рубежом были зарегистрированы онлайн. Согласно статистическим данным к 6 сентября, в сети было зарегистрировано около 28 500 избирателей.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova