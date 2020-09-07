Парламент возобновит работу на этой неделе и начнет с поправок в бюджет

Премьер-министр рассказала, когда состоится первое пленарное заседание осенне-зимней сессии законодательного органа, и какие проекты планируется утвердить.

КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. Уже на этой неделе парламент проведет пленарное заседание. Депутаты соберутся для решения важных задач: ожидается принятие социально-экономических проектов, одобренных в правительстве на прошлой неделе.

Об этом заявил премьер-министр Ион Кику после очередного еженедельного заседания с президентом Игорем Додоном и председателем парламента Зинаидой Гречаной.

Как пояснил Кику, речь идет о некоторых проектах, призванных помочь молдавским аграриям. Также планируется одобрить пакет законодательных поправок, связанных с новой программой МВФ.

"Также будут перераспределены средства из государственного бюджета. Для системы образования добавят порядка 140 миллионов леев. Из них 105 пойдут на доплаты педагогам, у которых в этом учебном году ожидается больше работы, судя по тому, что нам сообщает министерство", - отметил премьер.

Остальные порядка 30 миллионов, как объяснил Кику, пойдут на обеспечение школ защитными средствами.

Также депутаты должны утвердить распределение средств на социальные выплаты. Речь о той единичной помощи пенсионерам, которые получают меньше 3 тысяч леев.

По данным Кику, выплаты по 700 леев, которые были одобрены ранее, решили увеличить до 900. Всего в стране порядка 660 тысяч человек получают пенсии ниже 3 тысяч леев.

Как добавил Кику, правительство будет искать еще средства, для помощи гражданам с низкими доходами. По его словам, возможно, часть средств на это выделят из российского кредита, если он будет получен.

По уточнению премьера, планируется выделить средства для населенных пунктов близ Кишинева, которые занимаются сбором отходов.

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