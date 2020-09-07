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Андрей Нэстасе

Лидер Платформы DA меняет свой статус - документы в ЦИК уже поданы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200907/31576172/nastase-podal-v-cec-zayavku-na-registratsiyu-svoey-kandidatury-v-prezidenty.html

Ранее ЦИК Молдовы зарегистрировал первые инициативные группы в поддержку потенциальных кандидатов на пост президента республики.

КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Инициативная группа кандидата в президенты и лидера партии "Платформа Достоинство и правда" (DA) Андрея Нэстасе собрала подписи в поддержку своего лидера.

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Нэстасе вместе с другими членами DA подал в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации своей кандидатуры в президенты.

Инициативная группа Нэстасе собрала 25 491 подпись. Представители партии поблагодарили всех, кто подписался за кандидатуру Нэстасе, а также представителей инициативных групп.

ЦИК Молдовы зарегистрировал первые инициативные группы в поддержку потенциальных кандидатов на пост президента республики. В их числе Тудор Делиу от Либерально-Демократической партии, Ренато Усатый от "Нашей партии, Андрей Нэстасе от партии "Плаформа DA", Майя Санду от партии "Действие и солидарность" (PAS), Андриан Канду от партии "Pro Moldova", Октавиан Цыку от "Партии национального единства" (PUN) и Дорин Киртоакэ от избирательного блока "Unirea".Также партия "ШОР" выдвинула Виолету Иванову. 

Платформа DA выдвигает Андрея Нэстасе кандидатом в президенты Молдовы>>>

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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