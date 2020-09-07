Додон обсудил онлайн с послом КНР возможность приобретения вакцины от COVID-19

КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Глава Молдовы Игорь Додон провел беседу в режиме видеоконференции с послом Китая в Молдове Чжаном Инхуном.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений в приоритетных областях, представляющих взаимный интерес.

"В настоящее время в Китае проходит финальная стадия тестирования вакцин против коронавируса, которые могут быть выпущены до конца 2020 года. В связи с этим мы обсудили с господином послом возможность предоставления вакцин Молдове для наиболее уязвимых категорий наших граждан", - заявил Додон.

В контексте совместной борьбы с дальнейшим распространением COVID-19 президент выразил благодарность китайскому руководству за постоянную помощь Молдове в форме поставок различных средств защиты, а также медицинского оборудования, в том числе в рамках благотворительных программ.

"Отдельно подчеркнули необходимость осуществления моего государственного визита в Китай. Напомню, что поездка была запланирована на конец марта нынешнего года, но в связи с пандемией ее пришлось перенести", - заявил Додон.

По его словам, во время беседы был проявлен обоюдный интерес к проведению визита, в рамках которого будут подписаны важные двусторонние соглашения, что позволит значительно укрепить молдавско-китайское сотрудничество.

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