В двух селах Молдовы определились победители на выборах мэров

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Стали известны итоги выборов мэров, состоявшихся в воскресенье в двух селах Молдовы.
В Нукэрень Теленештского района большинство избирателей отдали голоса за представителя Демократической партии Сергея Русу. А в Тырнова Дондюшанского района победил кандидат от Партии социалистов Виктор Бородин.
В каждом случае на пост главы местной администрации претендовали по три кандидата.
Новые выборы были назначены в связи с тем, что Валентин Чеботарь и Мариана Омбун, ранее получившие мандаты мэров Тырнова и Нукэрень, стали затем председателями Дондюшанского и Теленештского районов.
Первоначально голосование планировалось провести 17 мая 2020 года. Однако в связи с эпидемией COVID-19 и введением в Молдове чрезвычайного положения Центральная избирательная комиссия приняла решение о его переносе.
Новая дата выборов была установлена решением ЦИК от 9 июня 2020 года, после окончания режима ЧП.
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