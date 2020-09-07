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Кишиневцы голосуют на втором туре местных выборов

В двух селах Молдовы определились победители на выборах мэров

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
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Голосование должно было состояться еще в мае, но было перенесено из-за введения в стране чрезвычайного положения в связи с эпидемией COVID-19.

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Стали известны итоги выборов мэров, состоявшихся в воскресенье в двух селах Молдовы.

ЦИК .
© Sputnik / Miroslav Rotari
ЦИК: срок предварительной регистрации избирателей истекает через 10 дней

В Нукэрень Теленештского района большинство избирателей отдали голоса за представителя Демократической партии Сергея Русу. А в Тырнова Дондюшанского района победил кандидат от Партии социалистов Виктор Бородин.

В каждом случае на пост главы местной администрации претендовали по три кандидата.

Новые выборы были назначены в связи с тем, что Валентин Чеботарь и Мариана Омбун, ранее получившие мандаты мэров Тырнова и Нукэрень, стали затем председателями Дондюшанского и Теленештского районов.

Первоначально голосование планировалось провести 17 мая 2020 года. Однако в связи с эпидемией COVID-19 и введением в Молдове чрезвычайного положения Центральная избирательная комиссия приняла решение о его переносе.

Новая дата выборов была установлена решением ЦИК от 9 июня 2020 года, после окончания режима ЧП.

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Теги:
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