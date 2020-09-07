На первый-второй рассчитались: ЦИК провел первую жеребьевку кандидатов

Центральная избирательная комиссия установила порядок регистрации в бюллетенях первых двух кандидатов на должность главы государства.

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Определились в результате жеребьевки первые два кандидата в президенты, формирующие список в избирательном бюллетене.

Так, на первом месте будет значиться Ренато Усатый (политформирование "Наша партия"). На втором месте - кандидат от партии "Платформа Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе.

В понедельник Центральная избирательная комиссия (ЦИК) установила порядок внесения в бюллетени этих двух кандидатов на должность Президента Республики Молдова, которые подали документы для регистрации.

Согласно закону, в течение 7 дней с даты подачи кандидатами документов, ЦИК должна изучить их, проверить представленные подписные листы и принять решение о регистрации или отказе в регистрации соответствующих претендентов.

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ЦИК Молдовы зарегистрировала также инициативные группы в поддержку Тудора Делиу от Либерально-Демократической партии, Майи Санду от партии "Действие и солидарность" (PAS), Андриана Канду от партии "Pro Moldova", Октавиана Цыку от "Партии национального единства" (PUN), Дорина Киртоакэ от избирательного блока "Unirea", Виолетты Ивановой от партии "ШОР".

Выборы президента Молдовы назначены на 1 ноября.

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