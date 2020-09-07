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Избирательная урна с бюллетенями.

На первый-второй рассчитались: ЦИК провел первую жеребьевку кандидатов

© Sputnik /
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (94)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200907/31582255/na-pervyy-vtoroy-rasschitalis-tsik-provela-pervuyu-zherebevku-kandidatov.html

Центральная избирательная комиссия установила порядок регистрации в бюллетенях первых двух кандидатов на должность главы государства.

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Определились в результате жеребьевки первые два кандидата в президенты, формирующие список в избирательном бюллетене.

Так, на первом месте будет значиться Ренато Усатый (политформирование "Наша партия"). На втором месте  - кандидат от партии "Платформа Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе.

В понедельник Центральная избирательная комиссия (ЦИК) установила порядок внесения в бюллетени этих двух кандидатов на должность Президента Республики Молдова, которые подали документы для регистрации.

ЦИК .
© Sputnik / Miroslav Rotari
ЦИК: срок предварительной регистрации избирателей истекает через 10 дней
Согласно закону, в течение 7 дней с даты подачи кандидатами документов, ЦИК  должна изучить их, проверить представленные подписные листы и принять решение о регистрации или отказе в регистрации соответствующих претендентов.

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ЦИК Молдовы зарегистрировала также инициативные группы в поддержку Тудора Делиу от Либерально-Демократической партии,  Майи Санду от партии "Действие и солидарность" (PAS), Андриана Канду от партии "Pro Moldova", Октавиана Цыку от "Партии национального единства" (PUN), Дорина Киртоакэ от избирательного блока "Unirea", Виолетты Ивановой от партии "ШОР". 

Выборы президента Молдовы назначены на 1 ноября. 

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (94)

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