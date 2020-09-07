На первый-второй рассчитались: ЦИК провел первую жеребьевку кандидатов

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Определились в результате жеребьевки первые два кандидата в президенты, формирующие список в избирательном бюллетене.
Так, на первом месте будет значиться Ренато Усатый (политформирование "Наша партия"). На втором месте - кандидат от партии "Платформа Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе.
В понедельник Центральная избирательная комиссия (ЦИК) установила порядок внесения в бюллетени этих двух кандидатов на должность Президента Республики Молдова, которые подали документы для регистрации.
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020>>>
ЦИК Молдовы зарегистрировала также инициативные группы в поддержку Тудора Делиу от Либерально-Демократической партии, Майи Санду от партии "Действие и солидарность" (PAS), Андриана Канду от партии "Pro Moldova", Октавиана Цыку от "Партии национального единства" (PUN), Дорина Киртоакэ от избирательного блока "Unirea", Виолетты Ивановой от партии "ШОР".
Выборы президента Молдовы назначены на 1 ноября.
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