16:37 08 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.62
  • USD16.60
  • RUB0.22
  • RON4.04
  • UAH0.60
Поиск
Посол США Дерек Хоган посетил с визитом Приднестровье.

Посол США с визитом в Приднестровье: он рассказал, почему тормозятся переговоры

© CC BY 4.0 / Сайт лидера Приднестровья
Политика
Получить короткую ссылку
55 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/08/31591445.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200908/31591389/posol-ssha-s-vizitom-v-pridnestrove-on-rasskazal-pochemu-tormozyatsya-peregovory.html

Делегация американского посольства посетила с визитом Тирасполь. На встрече с руководством региона представители дипмиссии обсудили ряд вопросов, накопившихся в диалоге между Кишиневом и Тирасполем.

ТИРАСПОЛЬ, 8 сен – Sputnik. Двусторонние переговоры по урегулированию конфликта стали главной темой обсуждения на встрече посла США в Молдове Хогана Дерека с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. Она состоялась в рамках визита делегации американского диппредставительства в Приднестровский регион.

"Хоган отметил, что поднимаемые вопросы носят комплексный характер. Одной из причин торможения переговорного процесса дипломат считает пандемию", - отметили в пресс-службе лидера региона.

Медицинские работники в защитных костюмах в лаборатории по обнаружению коронавируса
© AP Photo / Cheng Min
Мир за сутки: ситуация с COVID-19, вывод солдат США из Германии, визит Хогана к премьеру
На встрече обсудили коронавирусные посты, которые выставила приднестровская сторона на время пандемии. Американский гость, отметив, что приветствует постепенное сокращение их числа, спрашивал о перспективах полного снятия этого вопроса.

"Появление COVID-постов – это вынужденная мера исключительно гуманитарного характера, направленная на предотвращение импорта вируса. Как только эпидемиологическая ситуация стабилизируется, оставшиеся коронавирусные посты будут сняты", - заверил Красносельский.

Он отметил, что ценит заинтересованность американской стороны в продвижении переговорного процесса между двумя берегами Днестра.

"Несмотря на демонстрируемое главой молдавского государства желание найти компромисс, на практике продвижения вперед в переговорах на сегодняшний день нет", - цитирует его слова пресс-служба.

Во встрече приняли участие также глава внешнеполитического ведомства региона Виталий Игнатьев, советник приднестровского лидера по внешней политике, посол по особым поручениям в ранге замминистра Руслан Слободенюк, глава Департамента по политическим вопросам Посольства США в РМ Анна Колман-Хонн и советник по экономическим вопросам американского посольства Анна Марголис.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Президент Молдовы встретился с послом США: о чем говорили Додон и Хоган
Пока все спали: посол США о Плахотнюке, председательство ФРГ и вывод военных
Теги:
посол США, Вадим Красносельский, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Мужчина в креативной маске во время протеста в Боготе, Колумбия.
Маски или шоу? Как превратить досадную необходимость в способ самовыражения
Мешают отрабатывать авиаудары: в США возмущены перехватами своих B-52 российскими истребителями
В США возмущены перехватами своих B-52 российскими истребителями - видео
Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться