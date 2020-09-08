Посол США с визитом в Приднестровье: он рассказал, почему тормозятся переговоры

Делегация американского посольства посетила с визитом Тирасполь. На встрече с руководством региона представители дипмиссии обсудили ряд вопросов, накопившихся в диалоге между Кишиневом и Тирасполем.

ТИРАСПОЛЬ, 8 сен – Sputnik. Двусторонние переговоры по урегулированию конфликта стали главной темой обсуждения на встрече посла США в Молдове Хогана Дерека с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. Она состоялась в рамках визита делегации американского диппредставительства в Приднестровский регион.

"Хоган отметил, что поднимаемые вопросы носят комплексный характер. Одной из причин торможения переговорного процесса дипломат считает пандемию", - отметили в пресс-службе лидера региона.

На встрече обсудили коронавирусные посты, которые выставила приднестровская сторона на время пандемии. Американский гость, отметив, что приветствует постепенное сокращение их числа, спрашивал о перспективах полного снятия этого вопроса.

"Появление COVID-постов – это вынужденная мера исключительно гуманитарного характера, направленная на предотвращение импорта вируса. Как только эпидемиологическая ситуация стабилизируется, оставшиеся коронавирусные посты будут сняты", - заверил Красносельский.

Он отметил, что ценит заинтересованность американской стороны в продвижении переговорного процесса между двумя берегами Днестра.

"Несмотря на демонстрируемое главой молдавского государства желание найти компромисс, на практике продвижения вперед в переговорах на сегодняшний день нет", - цитирует его слова пресс-служба.

Во встрече приняли участие также глава внешнеполитического ведомства региона Виталий Игнатьев, советник приднестровского лидера по внешней политике, посол по особым поручениям в ранге замминистра Руслан Слободенюк, глава Департамента по политическим вопросам Посольства США в РМ Анна Колман-Хонн и советник по экономическим вопросам американского посольства Анна Марголис.

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