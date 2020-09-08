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ЦИК.

ЦИК: наблюдателей на выборах 1 ноября не будут отправлять в карантин

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200908/31594101/tsik-nablyudateley-na-vyborakh-1-noyabrya-ne-budut-otpravlyat-v-karantin.html

Исключение из правил распространяется и на тех наблюдателей и иностранных журналистов, которые прибудут в Молдову из стран "красной зоны".

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Международные наблюдатели на выборах президента Молдовы, которые состоятся 1 ноября 2020 года, а также представители иностранных правительств, общественных организаций и зарубежные журналисты будут освобождены от обязательного 14-дневного карантина.

Избирательная урна с бюллетенями.
© Sputnik /
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Такое решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья по предложению ЦИК.

Исключение будет сделано в том числе для наблюдателей, экспертов и журналистов, которые прибудут в Молдову из стран так называемой "красной зоны" — в случае, если у них не отмечается явных признаков респираторной инфекции или повышенной температуры, отмечает ЦИК.

При этом для освобождения от режима самоизоляции обязательно наличие у наблюдателей свидетельства об аккредитации, выданного ЦИК. Журналисты получают аккредитацию в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции.

Международные и иностранные организации могут подать заявку на аккредитацию наблюдателей только после получения приглашения от ЦИК. Крайний срок подачи документов - 24 октября 2020 года.

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Теги:
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