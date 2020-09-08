Кто возглавит Молдову - позволят ли республике сделать свободный выбор?

Стартовавшая в Молдове предвыборная кампания снова принимает до боли знакомый обществу формат "тяни-толкай", который в течение 29 лет не дает стране сдвинуться с места, пишет в своем комментарии для Sputnik Молдова Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед.

Пул претендентов на пост президента хорошо знаком, как самим гражданам страны, так и международным партнерам. Тем не менее, гонка обещает быть горячей.

Сто оттенков оппозиционности

Перманентный кризис давно стал визитной карточкой молдавской политики, но к президентским выборам 2020 года страна подошла в особо "разобранном" состоянии. Отставка правительства Майи Санду, наиболее рейтингового политика на правом фланге, сместила чашу весов в сторону социалистов, что заставляет оппонентов с первых дней избирательного процесса радикализовывать свою позицию. "Перчинки" борьбе добавляют грядущие внеочередные парламентские выборы, с необходимостью проведения которых соглашаются как представители власти, так и оппозиции.

Таким образом, президентская избирательная кампания уже сейчас приобретает черты будущей парламентской. Как говорится, мы говорим президент, а подразумеваем партии, мы говорим партии, а подразумеваем будущих депутатов и численность фракций.

Именно этим можно объяснить огромный выбор различных правых и унионистских сил, которые в первые же дни после старта предвыборной гонки зарегистрировали инициативные группы, создавая конкуренцию друг другу.

Решая свои будущие задачи, все они формируют одно политическое поле, и, в случае проведения второго тура, сплотятся вокруг Майи Санду. Сейчас она, согласно соцопросам, уверенно занимает второе место после Игоря Додона, отставая от президента примерно на 12%.

Сама же Санду заведомо поставила под сомнение итоги народного волеизъявления, заявив, что "у нас не будет свободных и справедливых выборов. Мы знаем, что у них есть методы, посредством которых можно сфальсифицировать выборы, и они попытаются это сделать".

Подобная позиция уже позволяет говорить о том, что оглашенные ЦИК результаты голосования, если они не принесут победы правым, не будут признаны оппозицией. Впрочем, сюрпризы возможны. По данным социологов, численность неопределившегося электората составляет 25%.

Белорусский сценарий?

На фоне политического кризиса в Беларуси многие заговорили о возможности "белорусского сценария" и в Кишиневе. Но Молдова и сама протестовать умеет отлично.

Скорее, спокойные белорусы, которые доселе не видели массовых выступлений такого масштаба, могли бы поучиться у молдаван. Но шутки шутками, а обострение обстановки на фоне выборов и в Молдове, и в Беларуси является частью одного процесса дестабилизации западного фланга бывшего СССР.

Белорусская делегация "гражданских активистов" была одной из самых многочисленных на CampСamp2019, который прошел в Кишиневе в октябре 2019 года. Организовал мероприятие Пражский гражданский центр, который получает финансирование из бюджета США в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

Молдавские же "товарищи по оружию" активно поддерживают белорусских протестующих, выходя на митинги с бело-красной символикой. В "революционную" повестку включились оппозиционные СМИ, а активисты пикетировали посольство Беларуси в Молдове с требованием в адрес Лукашенко – сдать власть.

Едва стартовав, избирательная кампания в Молдове тут же столкнулась с откровенным давлением. Председатель Народной Европейской Партии (НЕП) Дональд Туск призвал граждан Молдовы голосовать за Майю Санду. Не остановившись на этом, 6 сентября Туск обратился с призывом к лидерам ЛДПМ, Платформы ДА и ПДС об объединении усилий на президентских выборах.

А мы-то, наивные, думали, что решать, кого выбрать президентом, должен исключительно молдавский народ. Как и оказывать тем или иным кандидатам политическую поддержку.

Названия новые, идеи все те же

Внешним вмешательством в избирательный процесс кого-либо удивить трудно, но тенденцией последнего времени является возросшая роль в "кураторстве правильного волеизъявления" Польши и других государств Восточной Европы. И если экспансионистские устремления Румынии в отношении Молдовы являются константой, то появление на арене Дональда Туска действительно нечто новое.

Нарастающие противоречия в Евросоюзе все дальше разводят запад и восток европейского континента. Париж и Берлин пытаются дистанцироваться от США и проводить более самостоятельную политику, что дало шанс "новым европейцам" проявить себя в качестве наиболее надежных проводников интересов США в регионе. Именно "младоевропейцы" в ущерб наиболее влиятельным членам ЕС выстраивают в Европе "санитарные кордоны", способствуют энергетической политике Вашингтона и борются с "российской угрозой".

Активность Польши в этом контексте далеко не случайна. Распад СССР и Варшавского договора привел к доминированию в Польше идей Ежи Гедройца и Юлиуша Мерошевского, которые заключались в отказе от территориальных претензий к государствам, ранее входившим в состав Речи Посполитой, в обмен на их дистанцирование от России.

Безусловно, Молдова, которая никогда не входила в состав Речи Посполитой, не является объектом прямой заинтересованности Варшавы. Гораздо большее отношение к ее судьбе имеет другая восточноевропейская экспансионистская идея - Великой Румынии.

К слову, в декабре 2019 года Европарламентом была принята резолюция, осуждающая так называемый пакт Молотова-Риббентропа, в которой говорится о том, что от советско-германского договора пострадало немало европейских стран, в том числе и Румыния. Ее территории, согласно резолюции, "были аннексированы и никогда не возвращены".

Активность же Польши в отношении Кишинева обусловлена стремлением к безусловному лидерству в Восточной Европе. Этим и объясняется прямое вмешательство Дональда Туска во внутренние дела Молдовы и попытки надавить на ее граждан.

Ситуация в Минске лишь накалила страсти и мобилизовала "революционный актив" от Эстонии до Молдовы и от Праги до Киева, что явно не обещает молдавским гражданам спокойную предвыборную кампанию и жизнь после нее.

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