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Игорь Додон

Игорь Додон объявил об участии в выборах президента Молдовы

© Sputnik / Mihai Caraus.
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200909/31510578/igor-dodon-ballotiruetsya-post-prezident-moldova.html

Действующий президент Молдовы включится в электоральную гонку и может побороться за второй срок на посту главы государства.

КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Нынешний президент Молдовы Игорь Додон будет баллотироваться на пост главы государства. Такое решение озвучил  депутат-социалист, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча, подавая в среду документы в ЦИК о регистрации инициативной группы для сбора подписей в поддержку Додона.

"Господин Додон - кандидат на пост президента. Сегодня у нас состоялось заседание по формированию инициативной группы, и я буду ее возглавлять ", - сказал сказал Батрынча.

В Центральной избирательной комиссии зарегистрировали несколько инициативных групп в поддержку потенциальных кандидатов на пост президента республики. Список желающих возглавить государство выглядит так: 

  1. Тудор Делиу от Либерально-Демократической партии;
  2. Ренато Усатый от "Нашей партии";
  3. Андрей Нэстасе от партии "Плаформа DA";
  4. Майя Санду от PAS;
  5. Андриан Канду от Pro Moldova;
  6. Октавиан Цыку от "Партии национального единства" (PUN);
  7. Дорин Киртоакэ от избирательного блока UNIREA;
  8. Виолетта Иванова от партии "Шор";
  9. Ион Косташ, выдвинутый гражданским собранием;
  10. Константин Оборок, выдвинутый гражданским собранием.

Инициативная группа должна собрать от 15 тысяч до 25 тысяч подписей, из не менее чем половины административно-территориальных единиц Молдовы.

Урна для голосования. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Выборы президента Молдовы: сколько времени отведено на регистрацию кандидатов

"Согласно закону, право выдвигать кандидата на выборы есть у партий и социально-политических организаций, зарегистрированных в установленном порядке до определения даты голосования", - отметили ранее в ЦИК.

Процесс подачи документов для регистрации инициативных групп в поддержку кандидатов на пост президента Молдовы продлится до 11 сентября.

Нумерация в бюллетенях для голосования

К слову, Нэстасе и Усатый уже собрали подписи в свою поддержку. В понедельник Центральная избирательная комиссия установила порядок внесения в бюллетени этих двух кандидатов на должность президента, которые подали документы для регистрации. Так, на первом месте будет значиться Ренато Усатый, а на втором - Андрей Нэстасе.

Согласно закону, в течение 7 дней с даты подачи кандидатами документов, ЦИК  должна изучить их, проверить представленные подписные листы и принять решение о регистрации или отказе в регистрации соответствующих претендентов.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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