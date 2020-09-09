Додон объяснил, почему он решил баллотироваться на второй срок

КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Действующий глава республики Игорь Додон официально объявил о том, что баллотируется на второй президентский срок. Об этом он заявил в среду по итогам подачи в ЦИК документов о регистрации инициативной группы в свою поддержку от Партии социалистов.

"Хочу сообщить согражданам, что решил принять участие в выборах президента 1 ноября 2020-го. Принял это решение в результате поддержки со стороны граждан Молдовы и с четким убеждением того, что необходимо продолжить социально-экономические инициативы, которые были начаты в рамках моего первого мандата", - отметил Додон.

Как отметил он, его первый срок на посту главы государства был непростым. Во-первых, как пояснил Додон, он боролся с олигархическим режимом, который удалось свергнуть. Во-вторых, страна столкнулась с пандемией, засухой и экономическим кризисом, чего не было в современной истории Молдовы.

"Надеюсь мы справились с этими вызовами, стабилизировали ситуацию, выплатили зарплаты и пенсии, помогли предпринимателям. В условиях пандемического и экономического кризисов, думаю, страна и народ как никогда нуждаются в стабильности и продолжении хороших дел. Думаю, что мы должны быть очень внимательны к тем безответственным политикам, которые выдвигаются в эту кампанию с реваншистскими целями. Они находятся под влиянием внешних сил, имея двойное гражданство", - отметил действующий глава государства.

Как считает Додон, "Молдова на данном этапе нуждается в сильном и ответственном лидере, с характером, который уважает свою страну и граждан, традиционные ценности, у которого нет двойного гражданства, а лишь гражданство этого государства".

"Желаю удачи всем электоральным конкурентам. Здоровья всем. Надеюсь, что кампания будет корректной и демократической. Народ нас рассудит", - заключил Додон.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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