21:08 09 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD16.61
  • RUB0.22
  • RON4.04
  • UAH0.60
Поиск
Здание парламента.

Планы молдавских депутатов на четверг: чем займутся законодатели

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Парламент Молдовы сегодня (229)
38 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200909/31611698/plany-moldavskikh-deputatov-chetverg-chem-zaymutsya-zakonodateli.html

Рабочая повестка народных избранников довольно насыщенна: парламентариев ждет, в том числе, рассмотрение поправок в главный экономический документ страны на текущий год.

КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Молдавские депутаты собираются в четверг на первое пленарное заседание парламента в рамках очередной осенне-зимней сессии. Решение принято на заседании постоянного бюро в среду.

"В проект рабочей повестки на четверг и пятницу включены законодательные инициативы по изменению закона о государственном бюджете на 2020 год, закона о государственном социальном страховании на текущий год, а также закона об обязательном медицинском страховании на 2020-й", - отметили в пресс-службе парламента.

Также депутаты рассмотрят инициативы о ратификации соглашения между правительствами Молдовы и Японии о экономическом сотрудничестве, об утверждении договора о гранте между кабинетами министров республики и Японским агентством международного сотрудничества, о реализации проекта "Усовершенствование оборудования по оцифровке Национальной библиотеки".

Валюта
© Sputnik / Mihai Caraus.
Новые поправки в госбюджет Молдовы утверждены правительством: что ждет страну

Заседание в четверг запланировано на 10.00.

Парламент Молдовы возобновил свою деятельность с 1 сентября. Депутаты вернулись к работе в профильных комиссиях после летних каникул.

Согласно Регламенту высшего законодательного органа республики, парламент собирается на две очередные сессии в год. Весенняя сессия начинается в феврале и завершается в конце июля, а осенняя проводится с сентября по конец декабря.

Последнее заседание весенне-летней сессии состоялось 20 июля 2020 года. Тогда рассматривался вотум недоверия правительству Иона Кику, который депутаты не поддержали. За отставку правительства проголосовали только представители оппозиции из PAS, DA, Pro Moldova, и фракции Партии "Шор" - всего 46 голосов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video

Тема:
Парламент Молдовы сегодня (229)

По теме

Парламент возобновит работу на этой неделе и начнет с поправок в бюджет


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пожарище на месте лагеря беженцев Мория на греческом острове Лесбос.
Десять очагов пожара: что осталось от крупнейшего лагеря мигрантов в Греции
Вакцину Спутник V выпустили в гражданский оборот. Кого привьют первыми?
Вакцину "Спутник V" выпустили в гражданский оборот. Кого привьют первыми?
Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться