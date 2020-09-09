Планы молдавских депутатов на четверг: чем займутся законодатели

Рабочая повестка народных избранников довольно насыщенна: парламентариев ждет, в том числе, рассмотрение поправок в главный экономический документ страны на текущий год.

КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Молдавские депутаты собираются в четверг на первое пленарное заседание парламента в рамках очередной осенне-зимней сессии. Решение принято на заседании постоянного бюро в среду.

"В проект рабочей повестки на четверг и пятницу включены законодательные инициативы по изменению закона о государственном бюджете на 2020 год, закона о государственном социальном страховании на текущий год, а также закона об обязательном медицинском страховании на 2020-й", - отметили в пресс-службе парламента.

Также депутаты рассмотрят инициативы о ратификации соглашения между правительствами Молдовы и Японии о экономическом сотрудничестве, об утверждении договора о гранте между кабинетами министров республики и Японским агентством международного сотрудничества, о реализации проекта "Усовершенствование оборудования по оцифровке Национальной библиотеки".

Заседание в четверг запланировано на 10.00.

Парламент Молдовы возобновил свою деятельность с 1 сентября. Депутаты вернулись к работе в профильных комиссиях после летних каникул.

Согласно Регламенту высшего законодательного органа республики, парламент собирается на две очередные сессии в год. Весенняя сессия начинается в феврале и завершается в конце июля, а осенняя проводится с сентября по конец декабря.

Последнее заседание весенне-летней сессии состоялось 20 июля 2020 года. Тогда рассматривался вотум недоверия правительству Иона Кику, который депутаты не поддержали. За отставку правительства проголосовали только представители оппозиции из PAS, DA, Pro Moldova, и фракции Партии "Шор" - всего 46 голосов.

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