Додон: выдвигаюсь на выборы президента как независимый кандидат, а не от ПСРМ

Действующий глава государства рассказал, почему он выдвигается на второй срок в качестве независимого кандидата.

КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон уточнил, что баллотируется на второй срок как независимый кандидат, а не от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ).

"Я не кандидат от ПСРМ. Но это не означает, что партия меня не поддерживает. По закону, президент не может быть членом политической партии. Поэтому я выдвигаюсь, как независимый электоральный конкурент на пост президента Молдовы. Конечно, будет много партий, которые выразят поддержку моей кандидатуре на различных этапах", - сказал Додон в эфире одного из частных телеканалов.

На вопрос о том, какие партии могут его поддержать, он отметил, что пока об этом говорить преждевременно.

В среду Додон подал в ЦИК документы о регистрации инициативной группы для сбора подписей в свою поддержку. В Центральной избирательной комиссии уже зарегистрировали несколько инициативных групп в поддержку потенциальных кандидатов на пост президента республики. Список желающих возглавить государство выглядит так:

Тудор Делиу от Либерально-Демократической партии; Ренато Усатый от "Нашей партии"; Андрей Нэстасе от партии "Плаформа DA"; Майя Санду от PAS; Андриан Канду от Pro Moldova; Октавиан Цыку от "Партии национального единства" (PUN); Дорин Киртоакэ от избирательного блока UNIREA; Виолетта Иванова от партии "Шор"; Ион Косташ, как независимый кандидат; Константин Оборок, как независимый кандидат.

Инициативная группа должна собрать от 15 тысяч до 25 тысяч подписей, из не менее чем половины административно-территориальных единиц Молдовы.

"Согласно закону, право выдвигать кандидата на выборы есть у партий и социально-политических организаций, зарегистрированных в установленном порядке до определения даты голосования", - отметили ранее в ЦИК.

Процесс подачи документов для регистрации инициативных групп в поддержку кандидатов на пост президента Молдовы продлится до 11 сентября.

Нумерация в бюллетенях для голосования

К слову, Нэстасе и Усатый уже собрали подписи в свою поддержку. В понедельник Центральная избирательная комиссия установила порядок внесения в бюллетени этих двух кандидатов на должность президента, которые подали документы для регистрации. Так, на первом месте будет значиться Ренато Усатый, а на втором - Андрей Нэстасе.

Согласно закону, в течение семи дней с даты подачи кандидатами документов, ЦИК должна изучить их, проверить представленные подписные листы и принять решение о регистрации или отказе в регистрации соответствующих претендентов.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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