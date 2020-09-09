Демократы отказались выдвигать своего кандидата на выборах президента Молдовы

ДПМ объявит позже, кого намерена поддержать на выборах главы государства. Для этого будут проведены консультации с симпатизантами и членами районных организаций политформирования.

КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. Демократическая партия Молдовы отказывается от участия в выборах президента Молдовы, которые запланированы на 1 ноября 2020 года. Об этом заявил лидер ДПМ Павел Филип на брифинге в среду.

"Не видим смысла вступать в политическую борьбу и направлять силы на пост президента… Эта должность больше символическая, потому что мы парламентская страна", - сказал Филип.

По его словам, партия сконцентрируется на работе в правительстве.

При этом Филип уточнил, что демократы объявят позднее, кого намерены поддержать на этих выборах, проконсультировавшись с гражданами страны.

Действующий президент Молдовы Игорь Додон, который объявил о выдвижении на второй срок, отметил, что понятно, что демократы объявят о поддержке того или иного кандидата позднее, так как пока еще не был зарегистрирован ни один электоральный конкурент.

"Мне кажется, что это решение Демпартии прагматичное и зрелое с учетом текущей ситуации. Вступать в кампанию надо, когда ты уверен, что выйдешь во второй тур или победишь... Не знаю, кого они поддержат, на правом или на левом фланге, время покажет", - сказал Додон.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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