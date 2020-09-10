Первая сессия после каникул: депутаты взялись за поправки

В повестку дня законодательного собрания Молдовы включены проекты о внесении изменений в Закон о государственном бюджете, Закон о бюджете государственного социального страхования и Закон о фондах обязательного медицинского страхования.

КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Первое заседание парламента осенне-зимней сессии началось в парламенте в четверг. Депутаты вернулись на работу еще 1 сентября и трудились в профильных комиссиях.

В зале собралось 95 депутатов из 101. Традиционно заседание началось с прослушивания государственного гимна Молдовы.

В начале собрания председатель парламента Зинаида Гречаная пожелала всем хорошей работы в предстоящей сессии законодательного органа.

В повестку включены законопроекты о внесении изменений в Закон о государственном бюджете, Закон о бюджете государственного социального страхования и Закон о фондах обязательного медицинского страхования.

Средства из госбюджета, как говорится в проекте, утвержденном правительством, планируется распределить на зарплаты учителям и другие дополнительные траты в системе образования, а также на социальные выплаты пенсионерам, которые получают меньше 3 тысяч леев.

Также планируется одобрить пакет законодательных поправок, связанных с новой программой МВФ.

Также в парламент рассмотрят вопрос приглашения на слушания министра здравоохранения, труда и социальной защиты Виорики Думбрэвяну. О желании заслушать главу Минздрава заявили представители фракции Pro Moldova.

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