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Глава миссии ОБСЕ в РМ: обсуждается возможность встречи в формате "5+2"

© Sputnik / Сергей Аверин
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (285)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200910/31620333/glava-missii-obse-v-rm-obsuzhdaetsya-vozmozhnost-vstrechi-v-formate-5-plius-2.html

Переговорный процесс стал одной из основных тем разговора представителя ОБСЕ и лидера приднестровского региона.

ТИРАСПОЛЬ, 10 сен – Sputnik. В ближайшее время возможно будет проведена встреча участников формата "5+2", где Кишинев и Тирасполь выступают сторонами конфликта, Россия, ОБСЕ и Украина – посредниками, Евросоюз и США – наблюдателями. Об этом сказал глава Миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх на встрече с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

"Нойкирх подчеркнул, что он в качестве представителя ОБСЕ "как и прежде нацелен работать на практический результат". По его словам, обсуждается возможность проведения в ближайшей перспективе встречи участников формата "5+2", - сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

Встреча президента Молдовы Игоря Додона и главы миссии ОБСЕ в республике Клаусом Нойкирхом
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Президент Молдовы провел встречу с представителем ОБСЕ: о чем они говорили
По оценке Красносельского, переговорный процесс между Кишиневом и Тирасполем в последнее время буксует.

"Он с сожалением отметил, что помимо отсутствия продвижения в решении новых проблем, не исполняются достигнутые ранее договоренности. Более того, стопорятся даже успешно запущенные и отлаженные механизмы. Пример – выдача номерных знаков для авто нейтрального образца", - добавил источник.

Лидер региона рассказал о росте заболеваемости среди приднестровцев, высказав мнение, что ситуация в Левобережье все-таки лучше, чем на правом берегу Днестра.

Красносельский также сообщил, что в случае ухудшения ситуации Приднестровье будет вынуждено вновь увеличить количество карантинных постов на границе.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (285)

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Теги:
ОБСЕ, формат 5+2, Приднестровье


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