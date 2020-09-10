Глава миссии ОБСЕ в РМ: обсуждается возможность встречи в формате "5+2"

Переговорный процесс стал одной из основных тем разговора представителя ОБСЕ и лидера приднестровского региона.

ТИРАСПОЛЬ, 10 сен – Sputnik. В ближайшее время возможно будет проведена встреча участников формата "5+2", где Кишинев и Тирасполь выступают сторонами конфликта, Россия, ОБСЕ и Украина – посредниками, Евросоюз и США – наблюдателями. Об этом сказал глава Миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх на встрече с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

"Нойкирх подчеркнул, что он в качестве представителя ОБСЕ "как и прежде нацелен работать на практический результат". По его словам, обсуждается возможность проведения в ближайшей перспективе встречи участников формата "5+2", - сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

По оценке Красносельского, переговорный процесс между Кишиневом и Тирасполем в последнее время буксует.

"Он с сожалением отметил, что помимо отсутствия продвижения в решении новых проблем, не исполняются достигнутые ранее договоренности. Более того, стопорятся даже успешно запущенные и отлаженные механизмы. Пример – выдача номерных знаков для авто нейтрального образца", - добавил источник.

Лидер региона рассказал о росте заболеваемости среди приднестровцев, высказав мнение, что ситуация в Левобережье все-таки лучше, чем на правом берегу Днестра.

Красносельский также сообщил, что в случае ухудшения ситуации Приднестровье будет вынуждено вновь увеличить количество карантинных постов на границе.

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