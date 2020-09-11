Додон ответил на призывы ограничить голосование для жителей Приднестровья

Глава государства напомнил об уголовной ответственности за создание препятствий для свободного волеизъявления граждан на выборах.

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Президент Молдовы напомнил об уголовной ответственности за попытки помешать свободному волеизъявлению граждан на выборах. Это заявление Игорь Додон сделал, комментируя призывы некоторых политических сил ограничить участие в голосовании граждан РМ, проживающих в Приднестровье.

"В Приднестровье тоже граждане Республики Молдова. И когда я вижу призывы запретить голосование, устроить какие-то блокпосты из комбатантов, когда некоторые мэры от правых партий отказываются открыть избирательные участки для голосования жителей Приднестровья. То я хочу предупредить, что это уголовное дело, когда создают препятствия для свободного голосования на выборах", — заявил Додон.

"Наши уважаемые оппоненты с правого политического поля относятся к гражданам Молдовы, которые думают иначе, чем они, как к врагам", — добавил глава государства.

Игорь Додон отметил, что если победит на выборах, то в течение второго президентского мандата будет настаивать на переходе на электронное голосование на выборах в Молдове, с тем чтобы обеспечить возможность участия в голосовании для всех граждан страны, вне зависимости от того, где они находятся.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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