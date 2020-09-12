Выборы в Молдове: нужна ли в избирательных бюллетенях графа "Против всех"

Почему на выборах в Молдове с каждым годом явка становится все ниже, по каким причинам люди не участвуют в голосовании, что говорят соцопросы в преддверии старта электоральной гонки, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 12 сен – Sputnik. Включение в избирательные бюллетени графы "Против всех" может привести к определенным результатам и оздоровить политический класс как таковой. Об этом в комментарии Sputnik Молдова рассказал программный директор Ассоциации Promo-LEX Павел Постикэ.

Абсентеизм избирателей

С каждым годом активность избирателей на выборах становится все ниже. Однако, как считает Постикэ, это не значит, что люди просто не ходят голосовать. Во-первых, как считает эксперт, надо исходить из того, что в нашей стране достаточно много граждан уехало за рубеж, они или постоянно или большую часть времени находятся за границей.

По его словам, за пределами Родины пребывает от 300 тысяч до миллиона избирателей.

"Из трех миллионов 200 тысяч граждан, которые включены в электоральные списки, если исключить тех избирателей, у кого нет постоянного места жительства в Молдове, и избирателей, проживающих в Приднестровском регионе (которые по различным причинам они не могут в полной мере принимать участие в выборах), то я думаю, что процент реально находящихся в Молдове голосующих более 70%", - сказал Постикэ.

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Возможно, как отмечает эксперт, не голосуют те граждане, которые реально не могут проголосовать в силу того, что они или не находятся в стране, или у них нет возможности это сделать.

"Но есть и еще одна категория – те, кто принципиально не хотят голосовать. И это довольно большая категория", - обратил внимание глава Ассоциации Promo-LEX.

Он отметил, что конкретный результат кандидатов на выборах зависит от того, каким образом пройдет кампания, и насколько убедительными окажутся конкуренты в том, чтобы задействовать избирателей не только своих, но и тех, кто еще не определился с выбором.

"Исходя из этого, кандидатам следует обратить внимание именно на эту категорию электората, которые не хотят принимать участие в голосовании. Они могут в любой момент изменить чашу весов в ту или иную сторону", - считает эксперт.

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Боятся ли политики графы против всех?

В бюллетенях на выборах в Молдове не используется графа "Против всех". Подобный пункт, как считает Постикэ, вероятно, может оздоровить политический класс как таковой.

"Мое личное мнение, что графу "Против всех" можно ввести хотя бы для того, чтобы это было сигналом или демократическим рычагом. Во всяком случае, как реальный "опрос" общественного мнения без какой-либо доли погрешности, это может принести свои результаты", - отметил эксперт.

Явка в условиях COVID-19

Многие эксперты сходятся во мнении, что президентские выборы в этом году будут несколько отличаться от предыдущих голосований. По мнению некоторых аналитиков, эпидемиологическая ситуация в Молдове негативным образом скажется на активности избирателей. Высказываются опасения, что граждане из-за риска заражения предпочтут остаться дома, а к урнам для голосования выйдет лишь малая доля электората.

Постикэ считает, что такой фактор, как страх перед пандемией, возможно, сыграет свою роль. Тут можно вспомнить выборы в одномандатном округе в Хынчештах в период, когда пандемия только начиналась - тогда явка была ниже обычного. Но, с другой стороны, с тех пор о болезни стало известно больше, как и о противоэпидемических мерах, которые необходимо соблюдать, чтобы обезопасить себя, отметил эксперт.

"Если соблюдать необходимые меры предосторожности, риска инфицирования не будет, особенно, если учитывать тот факт, что для голосования нужно совсем немного времени. Ведь, согласно заключениям ВОЗ, для того, чтобы возник риск заразиться, необходимо быть в тесном контакте с больным, на дистанции менее одного метра и в течение 15 минут", - заявил Постикэ.

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Лимит исчерпан

В выборах президента Молдовы, намеченных на 1 ноября, могут принять участие не более 13 претендентов. Именно столько инициативных групп и зарегистрировал ЦИК для сбора подписей в поддержку потенциальных конкурентов. Теперь этим группам предстоит собрать от 15 тысяч до 25 тысяч подписей, из не менее чем половины административно-территориальных единиц республики. На это у них есть время ровно до 1 октября включительно.

© Sputnik / В выборах президента Молдовы могут принять участие не более 13 претендентов

Интрига президентской гонки

Фаворитами президентской электоральной гонки станут действующий глава государства Игорь Додон и лидер партии PAS Майя Санду. Это демонстрируют многочисленные социологические опросы. К слову, Додон и Санду уже встречались лицом к лицу в электоральной гонке – в 2016 году.

Свежие данные социологического опроса iData показывают, что Додона на президентских выборах поддержали бы 17% респондентов (17,1% в июльской версии опроса), Майю Санду – 14,9% (14,1% в предыдущей версии). Остальные конкуренты не преодолели планку и в 10%. Примечательно, что согласно тому же исследованию, порядка 30% опрошенных заявили, что не знают, за кого голосовать, 13% отметили, что не будут принимать участие в выборах, а 11% не смогли ответить на поставленный вопрос.

Действующий президент Молдовы Игорь Додон считает что, если и будет второй тур выборов, то понятно, кто в него выйдет.

"Тогда у нас разница в результате второго тура была 60 или 70 тысяч голосов. Заверяю, что в этом году разница будет не менее 100-120 тысяч. Это 7-10% в зависимости от того, какая будет явка", - сказал Додон.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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