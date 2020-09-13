Василий Тарлев рассказал о том, с кем Молдова должна выстраивать отношения

Бывший премьер Молдовы рассказал, каким он видит потенциал республики, а на что должно делать ставку руководство страны.

КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Молдова должна быть там, где есть ее национальные интересы – и с СНГ, и с ЕС. Об этом в эксклюзивном комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил экс-премьер республики Василий Тарлев.

"У Молдовы есть большой потенциал и хорошие перспективы, если республикой грамотно управлять. Когда кто-то начинает разделять страну по принципу Запад-Восток – это спекуляции безответственных лиц. Нам важно быть там, где присутствует национальный интерес", - считает собеседник.

По его словам, сейчас у Молдовы нет экономической перспективы без экспорта.

"Из экономического потенциала страны на внутренний рынок потребления приходится максимум 30%, а 70% мы должны экспортировать", - обратил внимание экс-глава правительства.

Он подчеркнул, что несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, экспорт и импорт товаров не был приостановлен. А вот засуха стала реальной проблемой.

"Государству необходимо вникнуть в суть, что можно экспортировать, а что сохранить. У нас есть консервные заводы, предприятия по производству сахара и другие компании, которые должны работать, у которых должно быть сырье", - пояснил Тарлев.

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Как отметил экс-премьер, правительству необходимо делать не только заявления, а все взвешивать, принимать решения и развивать государство.

"Местный производитель – это благосостояние, это и рабочие места, и поступления в бюджет, и пенсии, и зарплаты. Важно выплачивать пенсии и зарплаты, но делать это нужно не из кредитов, которые надо возвращать, а из экономики, в первую очередь. Важно, чтобы это осознавали ответственные лица", - считает Тарлев.

Бывший руководитель правительства отметил, что "основной рынок сбыта молдавской продукции – это Российская Федерация, это рынок СНГ".

"Мы должны жить хорошо со всеми теми, где, в первую очередь, у нас есть экономический интерес. Поэтому, мое личное мнение, с которым я обращаюсь ко всем политикам, Молдову нельзя разделять между Западом и Востоком. Необходимо сосуществовать со всеми и развивать наше государство", - сказал бывший глава молдавского кабмина.

Он подчеркнул, что страна должна сотрудничать и с Евросоюзом, с которым заключено соглашение о свободной торговле и другие документы.

"Но есть и очень много хорошего на пространстве СНГ. У нас общие вкусы на продукты. Мы все жили в одной стране, которой уже нет", - добавил Тарлев.

Действующий президент Молдовы Игорь Додон неоднократно заявлял, что настаивает на взвешенной внешней политике. Это, по его словам, означает, что у страны будут хорошие, дружественные отношения со всеми государствами, исходя из национальных интересов Молдовы.

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