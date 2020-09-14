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Ион Кику

Премьер обвинил депутатов парламента в популизме и безответственности

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200914/31663845/Premer-obvinil-deputatov-parlamenta-v-populizme-i-bezotvetstvennosti.html

Глава правительства назвал поправки, предложенные представителями парламентской оппозиции, антиконституционными.

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Премьер-министр Ион Кику выразил возмущение действиями ряда депутатов от оппозиции, которые привели к блокированию в парламенте инициативы правительства о помощи безработным ветеранам.

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© Sputnik / Mihai Caraus.
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Речь идет о рассмотрении законопроекта, согласно которому предусмотрено предоставление бесплатной медицинской страховки для ветеранов, не занятых на рынке труда. Кроме того, проект содержит положения о социальных выплатах для потомков и жен ветеранов. Проект был разработан кабинетом министров совместно с Национальным советом по делам ветеранов войны и одобрен постановлением правительства.

По словам премьера, ответственность за блокирование законопроекта в парламенте лежит на тех депутатах, которые выдвинули ряд популистских инициатив, не имеющих покрытия из национального бюджета.

"Вышли популисты с поправками, которые практически аннулировали суть инициативы. Они предложили, чтобы медицинский полис был бесплатным для всех ветеранов, вне зависимости от того, работают они или нет. Но в соответствии с законодательством, те, кто имеет работу, обязаны платить отчисления в бюджет. Этот максимальный популизм, идущий против всякой логики, привел к тому, что [депутаты] сделали только хуже... Увидим, как они это представят ветеранам", — заявил Кику на брифинге после совместного заседания с президентом РМ и спикером парламента.

Глава правительства назвал предложенные депутатами поправки антиконституционными, так как они предложены без указания финансового покрытия.

"Максимальная безответственность некоторых депутатов привела к тому, что эта благородная инициатива была скомпрометирована", — заявил Кику.

Премьер выразил надежду, что парламент в ближайшее время вернется к рассмотрению законопроекта и примет его в варианте, предложенном правительством.

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Теги:
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