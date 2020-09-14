ЦИК: еще один претендент на пост президента набрал нужное количество подписей

Необходимая "критическая масса" поддержки избирателей позволила сдать документы на регистрацию в качестве кандидата на выборах президента Молдовы 1 ноября 2020 года.

КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) подал документы еще один желающий стать кандидатом на пост президента республики - Тудор Делиу от Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ).

Как отметили в ЦИК, были представлены требуемые документы и подписные листы в поддержку политика.

"Согласно регламенту, документы должны пройти проверку в течение 7 дней, после чего будет принято решение о регистрации", - говорится в сообщении ведомства.

ЛДПМ приняли решение выдвинуть на пост президента страны экс-председателя формирования Тудора Делиу 28 августа.

Тудор Делиу имеет опыт работы в качестве мэра коммуны Рэзень Яловенского района и профессора Академии государственного управления.

В течение девяти лет он был депутатом парламента, занимал пост председателя парламентской фракции ЛДПМ и заместителя председателя Комитета по правовым вопросам, назначениям и иммунитетам.

Ранее ЦИК зарегистрировала первых кандидатов на выборы президента Молдовы.

Ими стали лидер партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе и глава "Нашей партии" Ренато Усатый. Комиссия зарегистрировала электоральные символы для печати в бюллетенях для голосования, подтвердила представителей с совещательным голосом в ЦИК и лиц, ответственных за финансирование (казначеев) соответствующих конкурентов на выборах.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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