Демократия в Молдове: миф или реальность?

Международный день демократии ежегодно отмечается 15 сентября. Какими политическими достижения может гордиться наша страна, и что необходимо сделать для консолидации и развития демократических принципов – в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. Совсем скоро Молдову ждут очередные президентские выборы, от результата которых зависят дальнейшие перспективы развития страны. Что ждет молдавскую политическую систему в будущем, рассказали эксперты.

Выборы проводятся, и хорошо

Демократическая система, которая была выстроена в Молдове за 29 лет независимости, может быть охарактеризована, как плюрализм "by default " ("по умолчанию"). Такого мнения придерживается политический аналитик Корнел Чуря.

"Мы не соответствуем стандартам классической либеральной демократии, которой так гордятся западные страны, хотя и там не все гладко и идеально. Наша политическая система в целом справляется со своими основными задачами: обеспечивает выживаемость общества, сохраняет относительную безопасность, а также предупреждает попытки радикализации режима и свержение государственности", – отметил он.

По словам Чури, для Молдовы характерна электоральная демократия, и это – достижение, которое выгодно отличает нас от многих гибридных режимов. Именно институт выборов является основным элементом гражданского контроля за властью, а значит, и демократии в целом.

"Как правило, выборы в Молдове проводятся корректно, к ним серьезных претензий нет. На политическом поле фиксируется постоянная конкуренция, а между избирательными кампаниями проходит политическая борьба и существует соревновательность. У оппозиции часто есть реальные шансы победить, что периодически и происходит", – добавил эксперт.

Геополитический фактор

В то же время, существующая в Молдове демократическая система остается довольно хрупкой, и это связано с ее высокой зависимостью от внешней конъюнктуры, считает аналитик.

"Пока наша страна существует между Востоком и Западом, мы будем жить в условиях борьбы и соревнования двух противоположных лагерей, у каждого из которых есть шансы победить. Радует то, что они сосуществуют относительно мирно, и это взаимодействие позволяет нам сохранять баланс и относительную демократию", – подчеркнул Чуря.

© Sputnik / Osmatesco Корнел Чуря.

Поправка на ментальность

Аналитик считает, что демократическая модель, существующая в Молдове, далека от высоких стандартов, но не может быть другой, так как является продуктом местного образа жизни и мышления.

"Мы должны совершенствовать нашу политическую систему, но достижение демократического идеала, который предполагает совершенную соревновательность, абсолютную толерантность по отношению ко всем политическим субъектам и развитый, функциональный плюрализм, - невозможно. Это связано, в том числе, с нашими традициями, где есть место и определенному авторитаризму, и патриархальности. То же верховенство права всегда будет корректироваться у нас местными обычаями и культурой", – подчеркнул он.

Эксперт добавил, что одной из главных болевых точек отечественной политической модели является вопрос компетентности элит и качества государственного менеджмента.

"Класс управленческой элиты в Молдове еще находится в процессе формирования. Хороших специалистов мало, к тому же они не всегда востребованы. Как правило, пришедшие к власти политические силы начинают менять весь чиновничий аппарат под себя, и в результате теряют многих хороших управленцев. Все это опять же провоцирует нестабильность", – пояснил Чуря.

Объединяй и властвуй

По мнению политолога Яна Лисневского, молдавскую демократию во многом ослабляет высокий уровень конфликтности.

"На протяжении последних 30 лет, с момента провозглашения независимости Молдовы, наши политики постоянно генерировали различные формы деструктивного противостояния. С помощью этих негативных эмоций они стремились получить дополнительные голоса и поддержку избирателей. Все это привело к разделению общества, которым не только легче управлять, но и реализовывать личные интересы", – сказал эксперт.

Он отметил, что развивать можно только единое государство, где есть уважение к своей истории, культуре, идентичности.

"Доходит до смешного: мы до сих пор спорим, как называется наш государственный язык – молдавский или румынский. И забываем о том, что язык – это прежде всего средство общения и мы не должны его политизировать. Нам необходимо выстроить общую политическую идентичность по примеру России или США, где много национальностей и в то же время есть единая нация. Вот тогда мы и начнем развиваться".

© Sputnik / Osmatesco Ян Лисневский.

Кризис элит

В классической интерпретации демократический режим – это власть народа, но молдавское общество пока не знает, как полноценно влиять на политические процессы, считает Лисневский. В этом виноват и сам политический класс, который генерирует недоверие со стороны населения.

"За примерами далеко ходить не надо: на парламентских выборах 2019 года Майя Санду и возглавляемый ею блок "ACUM" категорически заявляли, что не будут объединяться с социалистами, вели довольно агрессивную кампанию, что усугубило разделение избирателей из-за политических взглядов. И буквально через месяц, исходя из своих общих интересов, эти силы объединились, но общество осталось разрозненным", – рассказал он.

© Sputnik / Miroslav Rotari Майя Санду.

Политолог добавил, что все это провоцирует отчуждение и апатию среди граждан: они просто разочаровываются в политике.

"Наши политики постоянно с кем-то борются, придумывают себе врагов, чтобы выгодно отличаться на их фоне. И забывают о том, что необходимо бороться не с кем-то, а за что-то, в данном случае за образование и рост уровня культуры населения – чтобы оно знало, что такое выборы, политический процесс, как осуществлять свои права", – отметил Лисневский.

По его мнению, с точки зрения политической культуры молдавское общество пока остается на примитивном уровне.

"Основная масса граждан не думает о политике, разве что после того, как пришел с работы и есть время посмотреть телевизор. Участвуем в политическом процессе только во время выборов, голосуя по принципу "за меньшее зло". Вот такая у нас демократия", – пояснил аналитик.

Эксперт добавил, что местным политикам необходимо отказаться от таких избитых электоральных приемов, как создание общего врага или спекуляции на геополитических настроениях.

"Важны конкретные программы: что кандидат планирует претворить в жизнь, если придет к власти. Конечно, избиратели их особо не читают, но именно благодаря программе можно понять, имеет ли политик долгосрочные взгляды на развитие общества или просто обещает то, что понравится электорату, а сам, придя к власти, не знает, что делать. В результате он ввергает страну в политический кризис, после которого следует экономический", – добавил собеседник.

Вектор дипломатии

Лисневский считает, что в последние годы в республике наметилась позитивная тенденция: политики постепенно отходят от явной геополитической ангажированности и все чаще занимают более взвешенную позицию.

"Если до 2005 года мы пытались выбрать только одно направление – Запад или Восток, то сейчас мы видим, что политические акторы стремятся быть более дипломатичными. Да, они остаются приверженцами определенной внешнеполитической ориентации, но в то же время понимают важность отношений и с другими государствами", – отметил он.

© Sputnik / Miroslav Rotari Заседание парламента Молдовы.

По словам эксперта, Молдова должна придерживаться вектора дипломатии и развивать прагматичные отношения со всеми международными субъектами.

"Да, мы маленькая и зависимая республика, но для эффективной политики не обязательно быть сильной страной и иметь огромные ресурсы, главное – быть умным, открытым, показать влиятельным государствам, чем мы можем быть для них интересны. Тем более что мы больше не живем в биполярном мире: сегодня на глобальном и региональном уровнях много полюсов, с которыми необходимо развивать как политическое, так и экономическое сотрудничество. Вот тогда у нас будет не просто формальная, а по-настоящему эффективная демократия", – заключил Лисневский.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova