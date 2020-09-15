Демократия в Молдове: миф или реальность?

КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. Совсем скоро Молдову ждут очередные президентские выборы, от результата которых зависят дальнейшие перспективы развития страны. Что ждет молдавскую политическую систему в будущем, рассказали эксперты.
Выборы проводятся, и хорошо
Демократическая система, которая была выстроена в Молдове за 29 лет независимости, может быть охарактеризована, как плюрализм "by default " ("по умолчанию"). Такого мнения придерживается политический аналитик Корнел Чуря.
По словам Чури, для Молдовы характерна электоральная демократия, и это – достижение, которое выгодно отличает нас от многих гибридных режимов. Именно институт выборов является основным элементом гражданского контроля за властью, а значит, и демократии в целом.
"Как правило, выборы в Молдове проводятся корректно, к ним серьезных претензий нет. На политическом поле фиксируется постоянная конкуренция, а между избирательными кампаниями проходит политическая борьба и существует соревновательность. У оппозиции часто есть реальные шансы победить, что периодически и происходит", – добавил эксперт.
Геополитический фактор
В то же время, существующая в Молдове демократическая система остается довольно хрупкой, и это связано с ее высокой зависимостью от внешней конъюнктуры, считает аналитик.
"Пока наша страна существует между Востоком и Западом, мы будем жить в условиях борьбы и соревнования двух противоположных лагерей, у каждого из которых есть шансы победить. Радует то, что они сосуществуют относительно мирно, и это взаимодействие позволяет нам сохранять баланс и относительную демократию", – подчеркнул Чуря.
Поправка на ментальность
Аналитик считает, что демократическая модель, существующая в Молдове, далека от высоких стандартов, но не может быть другой, так как является продуктом местного образа жизни и мышления.
"Мы должны совершенствовать нашу политическую систему, но достижение демократического идеала, который предполагает совершенную соревновательность, абсолютную толерантность по отношению ко всем политическим субъектам и развитый, функциональный плюрализм, - невозможно. Это связано, в том числе, с нашими традициями, где есть место и определенному авторитаризму, и патриархальности. То же верховенство права всегда будет корректироваться у нас местными обычаями и культурой", – подчеркнул он.
"Класс управленческой элиты в Молдове еще находится в процессе формирования. Хороших специалистов мало, к тому же они не всегда востребованы. Как правило, пришедшие к власти политические силы начинают менять весь чиновничий аппарат под себя, и в результате теряют многих хороших управленцев. Все это опять же провоцирует нестабильность", – пояснил Чуря.
Объединяй и властвуй
По мнению политолога Яна Лисневского, молдавскую демократию во многом ослабляет высокий уровень конфликтности.
"На протяжении последних 30 лет, с момента провозглашения независимости Молдовы, наши политики постоянно генерировали различные формы деструктивного противостояния. С помощью этих негативных эмоций они стремились получить дополнительные голоса и поддержку избирателей. Все это привело к разделению общества, которым не только легче управлять, но и реализовывать личные интересы", – сказал эксперт.
"Доходит до смешного: мы до сих пор спорим, как называется наш государственный язык – молдавский или румынский. И забываем о том, что язык – это прежде всего средство общения и мы не должны его политизировать. Нам необходимо выстроить общую политическую идентичность по примеру России или США, где много национальностей и в то же время есть единая нация. Вот тогда мы и начнем развиваться".
Кризис элит
"За примерами далеко ходить не надо: на парламентских выборах 2019 года Майя Санду и возглавляемый ею блок "ACUM" категорически заявляли, что не будут объединяться с социалистами, вели довольно агрессивную кампанию, что усугубило разделение избирателей из-за политических взглядов. И буквально через месяц, исходя из своих общих интересов, эти силы объединились, но общество осталось разрозненным", – рассказал он.
Политолог добавил, что все это провоцирует отчуждение и апатию среди граждан: они просто разочаровываются в политике.
"Наши политики постоянно с кем-то борются, придумывают себе врагов, чтобы выгодно отличаться на их фоне. И забывают о том, что необходимо бороться не с кем-то, а за что-то, в данном случае за образование и рост уровня культуры населения – чтобы оно знало, что такое выборы, политический процесс, как осуществлять свои права", – отметил Лисневский.
По его мнению, с точки зрения политической культуры молдавское общество пока остается на примитивном уровне.
"Основная масса граждан не думает о политике, разве что после того, как пришел с работы и есть время посмотреть телевизор. Участвуем в политическом процессе только во время выборов, голосуя по принципу "за меньшее зло". Вот такая у нас демократия", – пояснил аналитик.
"Важны конкретные программы: что кандидат планирует претворить в жизнь, если придет к власти. Конечно, избиратели их особо не читают, но именно благодаря программе можно понять, имеет ли политик долгосрочные взгляды на развитие общества или просто обещает то, что понравится электорату, а сам, придя к власти, не знает, что делать. В результате он ввергает страну в политический кризис, после которого следует экономический", – добавил собеседник.
Вектор дипломатии
Лисневский считает, что в последние годы в республике наметилась позитивная тенденция: политики постепенно отходят от явной геополитической ангажированности и все чаще занимают более взвешенную позицию.
"Если до 2005 года мы пытались выбрать только одно направление – Запад или Восток, то сейчас мы видим, что политические акторы стремятся быть более дипломатичными. Да, они остаются приверженцами определенной внешнеполитической ориентации, но в то же время понимают важность отношений и с другими государствами", – отметил он.
"Да, мы маленькая и зависимая республика, но для эффективной политики не обязательно быть сильной страной и иметь огромные ресурсы, главное – быть умным, открытым, показать влиятельным государствам, чем мы можем быть для них интересны. Тем более что мы больше не живем в биполярном мире: сегодня на глобальном и региональном уровнях много полюсов, с которыми необходимо развивать как политическое, так и экономическое сотрудничество. Вот тогда у нас будет не просто формальная, а по-настоящему эффективная демократия", – заключил Лисневский.
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