Эксперт: ЕС не готов принять Молдову

На протяжении многих лет партии проевропейского толка давали надежду, что присоединение Молдовы к Европейскому союзу возможно. Но насколько готов ЕС принять РМ в политических и экономических условиях последних лет? Об этом в комментарии румынского дипломата.

КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Проблемы политического, экономического или социального характера, с которыми сталкивается Молдова, - не главное препятствие, мешающее вступить республике в ЕС. Такое заявление сделал в интервью Sputnik Молдова бывший министр иностранных дел Румынии Адриан Северин.

По его мнению, европейское сообщество должно пройти через глубокие реформы, прежде чем принимать еще кого-то в ЕС.

"Европейский союз не готов принять Молдову. А если его представители заявляют что-то другое, то они хотят скрыть правду и делают это намеренно. Более того, ЕС не был подготовлен к приему даже Румынии, Венгрии и Польши, что уже говорить о Молдове", - считает Северин.

Бывший глава румынского МИД также отметил, что Кишинев не должен делать ставку на сотрудничество исключительно с Западом. По его словам, Молдове не следует "выбирать между Западом и Востоком и не нужно закрывать двери на российский рынок".

"Если мы представим, что Молдова станет частью ЕС, то она станет частью определенной европейской политики. Но я не понимаю, почему не должно быть конструктивных экономических отношений с Россией и доступа на ее рынок или других соседних стран", - заключил Северин.

По данным опросов, 30% граждан Молдовы считают, что республика должна политически быть ориентирована на Запад, еще 39% считают, что на Восток.

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