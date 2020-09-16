Президент Молдовы - о судьбе кабмина Кику и возможностях для роспуска парламента

Глава государства пояснил, при каких условиях может быть распущен парламент нынешнего созыва, и потребуется ли отставка кабинета министров под руководством Иона Кику.

КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что парламент действующего созыва должен быть распущен, так как он не соответствует результатам выборов 2019 года.

По его словам, мандат законодательный орган может быть завершен двумя способами:

отставка правительства; если депутаты в течение 90 дней не принимают ни один закон.

"Не думаю, что мы находимся в той ситуации, когда парламент может не принимать законы в течение 90 дней. Коронавирус и другие ситуации есть, поэтому надо продвигаться вперед. Остается единственная возможность – отставка правительства… Кабинет министров Кику не уйдет в отставку до завершения президентской кампании", - сказал Додон в эфире одного из телеканалов в среду.

Он подчеркнул, что правительство под руководством Иона Кику не будет отправлено в отставку оппозицией до окончания электоральной кампании.

"Уверен в этом. Поэтому как минимум на два месяца, если будет два тура – 15-16 ноября, всем можно оставаться спокойными, потому что это правительство справляется со всеми рисками, останется со всеми полномочиями, которые у него есть. После президентской кампании могут быть разные сценарии, в том числе для начала роспуска парламента", - сказал Додон.

Как отметил глава государства, если после 15-16 ноября правительство уходит в отставку или если его отправляют в отставку, и если в течение 45 дней будет две неудачные попытки по назначению нового кабмина, то 3-4 января сразу после инаугурации новый президент страны подписывает указ о роспуске парламента.

Додон отметил, что правительство справляется со сложившейся совсем непросто ситуацией, а после президентских выборов многое может измениться.

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"Посмотрим, какова будет ситуация в парламенте, произойдет роспуск или нет. Я хотел бы, чтобы этот кабинет министров продолжил работу. Скорее всего, если мы пойдем на досрочные выборы после президентских, то нынешний кабмин будет исполнять обязанности до апреля-мая, пока не пройдут досрочные парламентские выборы, пока не сформируется новая коалиция в новом формате", - отметил Додон.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. Избирательная кампания начнется 2 октября.

Всего в выборах президента Молдовы могут принять участие не более 13 претендентов. Именно столько инициативных групп зарегистрировали в ЦИК для сбора подписей в поддержку потенциальных конкурентов. Эти группы надо собрать от 15 тысяч до 25 тысяч подписей, из не менее чем половины административно-территориальных единиц республики. На это у них есть время ровно до 1 октября включительно.

© Sputnik / В выборах президента Молдовы могут принять участие не более 13 претендентов

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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