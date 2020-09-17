Тирасполь рассчитывает на международную поддержку в диалоге с Кишиневом

Глава внешнеполитического ведомства Приднестровья и руководитель Миссии ОБСЕ в Молдове, который находится с визитом в Тирасполе, провели дискуссию, обсудив ряд важных вопросов.

ТИРАСПОЛЬ, 17 сен – Sputnik. Тирасполь рассчитывает на поддержку международных участников в переговорах с Кишиневом. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев на встрече с руководителем Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом.

"Пауза в переговорах неоправданно затянулась. Проблем становится больше с каждым днем, они носят разноплановый характер. В этой части рассчитываем на поддержку международных участников урегулирования для того, чтобы минимизировать любые препятствия для нормальной жизни людей и работы экономических агентов", – отметил Игнатьев.

На встрече стороны обсудили текущую ситуацию в переговорном процессе между Кишиневом и Тирасполем.

"Было выражено обоюдное мнение об отрицательной динамике в диалоге сторон, а также о необходимости придания ему дополнительного импульса", - рассказали в пресс-службе приднестровского ведомства.

Собеседники условились продолжить регулярный диалог по всем направлениям сотрудничества.

В переговорном процессе формата "5+2" участвуют: Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта; Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников; Евросоюз и США - как наблюдатели.

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