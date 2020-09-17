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Председатель ЦИК Дорин Чимил, архивное фото.

Не собираюсь уходить: глава ЦИК ответил на призыв к отставке

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (113)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200917/31708604/ne-sobirayusi-ukhodit-glava-cec-otvetil-na-prizyv-k-otstavke.html

Некоторые политические формирования высказывают недовольство работой Центризбиркома, а именно - деятельностью председателя комиссии, Дорина Чимила.

КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдовы Дорин Чимил прокомментировал требование о своей отставке, прозвучавшее со стороны некоторых политических сил страны. 

Урна для голосования. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Он отметил, что принял эту позицию к сведению и обратился к авторам инициативы. 

"Считаю, что не принимал никаких решений, не предпринимал никаких действий и не делал никаких заявлений, которые можно было бы расценить как нарушение закона или данной мною клятвы и которые послужили бы основанием для отставки", - цитирует Чимила ЦИК. 

По мнению чиновника, на своем посту он "строго руководствовался принципами законности, справедливости и независимости", поэтому "не собирается сходить с этого курса под влиянием какой-либо политической силы".

"Принимаю полную ответственность за принятые мною решения в качестве председателя ЦИК и продолжу выполнять возложенные на меня обязанности", - добавил глава Центризбиркома.

Ранее Партия "Действие и солидарность" (PAS) потребовала отставки Дорина Чимила с поста председателя Центральной избирательной комиссии.

Представители партии остались недовольны тем, что "глава ЦИК не принял меры по отмене ложных предварительных запросов и поддержал предложение о необоснованном открытии участков в России на основании сфальсифицированных документов".

Помимо этого, некоторые политики остались недовольны циркуляром ЦИК от 15 сентября, где якобы необъективно трактуется законодательство о выборах.

В частности, Либерально-демократическая партия подала 17 сентября протест в Апелляционную палату. 

Дорин Чимил был назначен главой Центральной избирательной комиссии Республики Молдова постановлением ЦИК от 19 июля 2019 года.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (113)

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