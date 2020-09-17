20:48 17 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.74
  • USD16.63
  • RUB0.22
  • RON4.06
  • UAH0.59
Поиск
Социальная сеть Фейсбук

Сколько денег тратят молдавские политики на политическую рекламу в Facebook

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
Получить короткую ссылку
23 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200917/31712173/skolko-deneg-tratyat-moldavskie-politiki-na-politicheskuyu-reklamu-v-facebook.html

Благодаря встроенным инструментам контроля политической рекламы в социальной сети любой пользователь сможет оценить масштаб предвыборной онлайн-кампании кандидатов в президенты.

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. До президентских выборов 1 ноября осталось меньше двух месяцев. Зарегистрированные кандидаты активно ведут предвыборную кампанию, а незарегистрированные претенденты не менее активно продвигают свою позицию в социальных сетях. И те, и другие тратят деньги на продвижение своих страниц, иногда — немалые деньги.

Встроенные инструменты Facebook позволяют любому пользователю узнать, сколько тратят молдавские политики на онлайн-рекламу. По данным Библиотеки рекламы Facebook, в период с 17 августа по 15 сентября абсолютным лидером по расходам является Ренато Усатый — на продвижение его страницы в этой соцсети потрачено 5,45 тысяч евро.

Выборы президента Молдовы: в ЦИК задумались над защитой от COVID-19>>>

На втором месте Илан Шор, с официальной страницы этого политика заказано рекламы на 1,82 тысячи евро, не считая страницы партии "Шор", которая заказала показов на 108 евро. 

Тройку лидеров замыкает Майя Санду — на рекламу ее представительства в Facebook потрачено 863 евро и еще 684 евро — на страницу партии "Acțiune și Solidaritate".

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. Избирательная кампания начнется 2 октября.

В выборах президента Молдовы могут принять участие не более 13 претендентов
© Sputnik /
В выборах президента Молдовы могут принять участие не более 13 претендентов

Всего в выборах президента Молдовы могут принять участие не более 13 претендентов. Именно столько инициативных групп зарегистрировали в ЦИК для сбора подписей в поддержку потенциальных конкурентов. Им надо собрать от 15 тысяч до 25 тысяч подписей, из не менее чем половины административно-территориальных единиц республики. На это есть время до 1 октября включительно.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

ЦИК: сколько граждан зарегистрировались на выборы президента Молдовы
Не собираюсь уходить: глава ЦИК ответил на призыв к отставке
Теги:
выборы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Сгоревшие стол и стулья после пожаров в штате Орегон
Фото: Орегонский апокалипсис - штат страдает от природных пожаров
Врачи-добровольцы сделали прививку российской вакциной от коронавируса Спутник V
Видео: врачи-добровольцы сделали прививку российской вакциной от коронавируса
Торговые связи Молдовы.
Коммерческие связи Молдовы: с кем торгуем, что продаем

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться