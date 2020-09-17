Сколько денег тратят молдавские политики на политическую рекламу в Facebook

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. До президентских выборов 1 ноября осталось меньше двух месяцев. Зарегистрированные кандидаты активно ведут предвыборную кампанию, а незарегистрированные претенденты не менее активно продвигают свою позицию в социальных сетях. И те, и другие тратят деньги на продвижение своих страниц, иногда — немалые деньги.

Встроенные инструменты Facebook позволяют любому пользователю узнать, сколько тратят молдавские политики на онлайн-рекламу. По данным Библиотеки рекламы Facebook, в период с 17 августа по 15 сентября абсолютным лидером по расходам является Ренато Усатый — на продвижение его страницы в этой соцсети потрачено 5,45 тысяч евро.

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На втором месте Илан Шор, с официальной страницы этого политика заказано рекламы на 1,82 тысячи евро, не считая страницы партии "Шор", которая заказала показов на 108 евро.

Тройку лидеров замыкает Майя Санду — на рекламу ее представительства в Facebook потрачено 863 евро и еще 684 евро — на страницу партии "Acțiune și Solidaritate".

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. Избирательная кампания начнется 2 октября.

© Sputnik / В выборах президента Молдовы могут принять участие не более 13 претендентов

Всего в выборах президента Молдовы могут принять участие не более 13 претендентов. Именно столько инициативных групп зарегистрировали в ЦИК для сбора подписей в поддержку потенциальных конкурентов. Им надо собрать от 15 тысяч до 25 тысяч подписей, из не менее чем половины административно-территориальных единиц республики. На это есть время до 1 октября включительно.

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