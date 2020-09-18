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Встреча Игоря Додона с Дереком Хоганом

Президент Молдовы встретился с послом США: что они обсудили

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Политика
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Sputnik Молдова
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Во время встречи отдельно затронули тему кампании по выборам президента Республики Молдова, в которой подтвердил свое участие нынешний глава государства.

КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Тема кампании по выборам президента Республики Молдова стала одной из обсуждавшихся на встрече главы государства Игоря Додона и посла Соединенных Штатов Америки в РМ Дерека Хогана.

"Я подтвердил намерение участвовать в электоральном процессе без использования административного ресурса", - отметил Додон в своем посте в соцсети.

Урна для голосования. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
ЦИК: сколько граждан зарегистрировались на выборы президента Молдовы
Президент также рассказал, что в ходе дискуссии обратил внимание на стремление руководства и уполномоченных институтов государства провести транспарентные, свободные и демократические президентские выборы.

Собеседники обсудили широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия двух государств. Как отметил Додон, констатировали продуктивный диалог на различных уровнях и в различных областях, представляющих взаимный интерес.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. Избирательная кампания начнется 2 октября.

Всего в выборах президента Молдовы могут принять участие не более 13 претендентов. Именно столько инициативных групп зарегистрировали в ЦИК для сбора подписей в поддержку потенциальных конкурентов.

В выборах президента Молдовы могут принять участие не более 13 претендентов
© Sputnik /
В выборах президента Молдовы могут принять участие не более 13 претендентов

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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Теги:
посол США, Игорь Додон


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