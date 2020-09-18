Президент Молдовы встретился с послом США: что они обсудили

КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Тема кампании по выборам президента Республики Молдова стала одной из обсуждавшихся на встрече главы государства Игоря Додона и посла Соединенных Штатов Америки в РМ Дерека Хогана.
"Я подтвердил намерение участвовать в электоральном процессе без использования административного ресурса", - отметил Додон в своем посте в соцсети.
Собеседники обсудили широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия двух государств. Как отметил Додон, констатировали продуктивный диалог на различных уровнях и в различных областях, представляющих взаимный интерес.
Что надо знать о выборах главы государства
Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. Избирательная кампания начнется 2 октября.
Всего в выборах президента Молдовы могут принять участие не более 13 претендентов. Именно столько инициативных групп зарегистрировали в ЦИК для сбора подписей в поддержку потенциальных конкурентов.
Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.
Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.
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