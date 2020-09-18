Додон: в ходе предвыборной кампании не буду проводить встречи, как президент

Глава государства рассказал, что в период, когда будет длиться предвыборная кампания, он не будет использовать административный ресурс и не станет проводить встречи.

КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Принято принципиальное решение, что в течение избирательной кампании я не буду участвовать в мероприятиях в качестве главы государства, то есть с 1 октября, заявил президент Игорь Додон в пятницу в рамках еженедельной рубрики "Президент отвечает".

"Мы видели очень много спекуляций о том, будет ли использован административный ресурс в этой избирательной кампании или нет. Еще раз повторяю, у нас нет никакого интереса как-то бросать тень сомнения на эти выборы", - подчеркнул Додон.

По словам главы государства, в этот период он также не будет проводить и еженедельные заседания по понедельникам с руководством страны.

"Никаких официальных встреч, в том числе и еженедельных по утрам в понедельник. Никакого вручения наград и дипломов, хотя, по закону я имею право, но не хочу давать повод, чтобы потом ставили под сомнение результаты выборов", - добавил Додон.

Президент отметил, что у некоторых граждан появились вопросы из-за частого вручения наград президентом. Как объяснил глава государства, в последнее время он награждает достойных людей страны по два-три раза в неделю в связи с тем, что ранее подписывал решения о присуждении множества наград, а теперь решил все их вручить до начала избирательной кампании.

Также Додон ответил на вопрос, может ли глава государства уйти с должности на время предвыборной кампании.

По его словам, "это очень сложная процедура, и она невозможна, поскольку у главы президентуры помимо конституционных прав есть и множество обязательств".

"На этой неделе я подписал около 15 законов, и такие будут и в октябре. Уйти с должности и заблокировать весь процесс госуправления из-за предвыборной кампании? Никогда такого не было за 29 лет независимости", - заключил Додон.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. Избирательная кампания начнется 2 октября.

Всего в выборах президента Молдовы могут принять участие не более 13 претендентов. Именно столько инициативных групп зарегистрировали в ЦИК для сбора подписей в поддержку потенциальных конкурентов.

© Sputnik / В выборах президента Молдовы могут принять участие не более 13 претендентов

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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