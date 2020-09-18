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Игорь Додон

Додон рассказал, возможно ли объединение Молдовы с Румынией

© Sputnik / Mihai Caraus.
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200918/31719353/dodon-rasskazal-vozmozhno-li-obedinenie-s-romania.html

Президент Молдовы считает, что объединение страны с другим государством, а именно с Румынией, невозможно.

КИШИНЕВ, 18 сен - Sputnik. Объединения с Румынией не будет, мы отдельные государства, соседние страны, заявил президент Молдовы Игорь Додон в пятницу в эфире еженедельной рубрики "Президент отвечает".

"Объединения не будет. Никому это не надо. Мы отдельные государства, соседние страны, мы всех уважаем, мы братья. Люди могут ходить друг к другу в гости, но объединения не будет", - пояснил президент.
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Президент также отметил, что не нанимал советников из других стран, а работает только с местными молдавскими специалистами, чей опыт и способности ценит.

Однако Додон подчеркнул, что некоторые его предшественники имели в своем штате иностранных консультантов, в том числе из-за Прута.

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