Додон рассказал, возможно ли объединение Молдовы с Румынией

КИШИНЕВ, 18 сен - Sputnik. Объединения с Румынией не будет, мы отдельные государства, соседние страны, заявил президент Молдовы Игорь Додон в пятницу в эфире еженедельной рубрики "Президент отвечает".
"Объединения не будет. Никому это не надо. Мы отдельные государства, соседние страны, мы всех уважаем, мы братья. Люди могут ходить друг к другу в гости, но объединения не будет", - пояснил президент.© Sputnik / Miroslav Rotari
Президент также отметил, что не нанимал советников из других стран, а работает только с местными молдавскими специалистами, чей опыт и способности ценит.
Однако Додон подчеркнул, что некоторые его предшественники имели в своем штате иностранных консультантов, в том числе из-за Прута.
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