Додон рассказал, возможно ли объединение Молдовы с Румынией

Президент Молдовы считает, что объединение страны с другим государством, а именно с Румынией, невозможно.

КИШИНЕВ, 18 сен - Sputnik. Объединения с Румынией не будет, мы отдельные государства, соседние страны, заявил президент Молдовы Игорь Додон в пятницу в эфире еженедельной рубрики "Президент отвечает".

"Объединения не будет. Никому это не надо. Мы отдельные государства, соседние страны, мы всех уважаем, мы братья. Люди могут ходить друг к другу в гости, но объединения не будет", - пояснил президент. © Sputnik / Miroslav Rotari Мечты Санду об "унире" – что думают об этом молдавские социалисты

Президент также отметил, что не нанимал советников из других стран, а работает только с местными молдавскими специалистами, чей опыт и способности ценит.

Однако Додон подчеркнул, что некоторые его предшественники имели в своем штате иностранных консультантов, в том числе из-за Прута.

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