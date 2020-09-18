Киртоакэ требует сократить количество участков для голосования в России

Бывший мэр Кишинева Дорин Киртоакэ считает, что количество избирательных участков, которые будут открыты 1 ноября в Российской Федерации, необоснованно завышено.

КИШИНЕВ, 18 сен - Sputnik. Претендент на пост президента Молдовы от электорального блока Unirea, председатель Либеральной партии Дорин Киртоакэ потребовал от Апелляционной палаты Кишинева аннулировать решение молдавских властей об открытии в здании молдавского посольства в Москве 9 избирательных участков для голосования на президентских выборах 1 ноября 2020 года. Об этом политик написал у себя в Facebook.

Киртоакэ также потребовал у суда запретить властям Молдовы открывать участки в России на основании, якобы, ложных заявлений о голосовании за рубежом.

По словам экс-примара, ЦИК принял решение об увеличении участков для голосования в России "на основании ложных запросов, поданных от имени молдавской диаспоры в России".

Напомним, 11 сентября Центральная избирательная комиссия обратилась в Министерство иностранных дел и европейской интеграции с просьбой об открытии избирательных участков за рубежом.

Из 202 избирательных участков, предложенных к открытию за границей, 38 должны быть открыты в Российской Федерации, из которых 9 избирательных участков – непосредственно в здании посольства Республики Молдова в России.

Согласно законодательству, избирательные участки, в том числе за рубежом, определяются не позднее, чем за 35 дней до даты голосования, то есть до 26 сентября 2020-го.

В Центризбиркоме ранее сообщали, что результаты предварительной регистрации, информация о числе избирателей, которые принимали участие в выборах в национальном округе, а также полученные Министерством иностранных дел и евроинтеграции от властей других стран данные о месте жительства - это основные критерии для принятия решения об открытии избирательных участков за границей.

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