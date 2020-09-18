ЦИК отказала в регистрации кандидата от Pro Moldova Андриана Канду

По итогам заседания Центрибиркома в пятницу было принято окончательное решение по регистрации кандидата на президентских выборах Молдовы от партии Pro Moldova.

КИШИНЕВ, 18 сен - Sputnik. В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) отказали в регистрации лидера Pro Moldova Андриана Канду в качестве кандидата на выборы президента Молдовы.

"В ходе проверки ЦИК отклонила заявку на регистрацию Андриана Канду в качестве кандидата в президенты Республики Молдова от политической партии "PRO MOLDOVA", - отмечается в заявлении ЦИК.

В комиссии также добавили, что кандидатура отклонена в связи с выявленными нарушениями в подписных листах, которые представила инициативная группа Канду. Среди нарушений — данные просроченных удостоверений личности, повторяющиеся подписи или лица, проживающие в другом месте, чем указано.

На заседании ЦИК присутствовал сам Канду, который защищал свою позицию.

"Это спектакль. Вы не следуете законам. Самое важное право помимо жизни, - это право быть избранным. Я принес вам 25000 подписей. Где-то гражданин ставил свою подпись вместо года рождения, или вместо Иона писал Иван. Система, которой вы пользуетесь столько лет (и которой гордитесь), похоже, начинает давать сбой. Мы будем добиваться справедливости и дальше. Это национальные и международные суды. Ясно одно: Андриан Канду кому-то мешает", - заявил лидер Pro Moldova.

Член ЦИК Василе Гафтон, в свою очередь ответил, что доказательства, представленные Андрианом Канду, вряд ли повлияют на решение комиссии. Он призвал отказаться от спекуляций и угроз.

Ранее ЦИК по итогам заседания не смог принять окончательно решение о регистрации или отказе лидеру Pro Moldova. Член ЦИК Максим Лебединский, представлявший доклад, отметил, что инициативным группам в поддержку потенциальных кандидатов надо собрать от 15 тысяч до 25 тысяч подписей из не менее чем половины административно-территориальных единиц республики.

В результате проверки всех документов выходит, что из 29 административно-территориальных единиц второго уровня, где и были собраны подписи в поддержку Канду, только 12 соответствуют требованиям о минимальном их количестве - 600. По остальным 17 административно-территориальным единицам это требование не было учтено.

Представители Pro Moldova выразили несогласие с мнением Лебединского, который представлял доклад, и потребовали заменить его на следующем заседании.

А 13 сентября Центризбирком зарегистрировал в качестве кандидатов главу "Платформа DA" Андрея Нэстасе и руководителя "Нашей партии" Ренато Усатого.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. Избирательная кампания начнется 2 октября.

Всего в выборах президента Молдовы могут принять участие не более 13 претендентов. Именно столько инициативных групп зарегистрировали в ЦИК для сбора подписей в поддержку потенциальных конкурентов.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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