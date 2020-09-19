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Ракетный комплекс Patriot

Ракетный комплекс США в Румынии: может ли он представлять угрозу

© AFP 2020 / JACK GUEZ
Политика
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Sputnik Молдова
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Почему Румыния закупила ракетный комплекс именно у Соединенных Штатов, и какую опасность он несет для региона.

КИШИНЕВ, 19 сен - Sputnik. В Румынию прибыл первый ракетный комплекс Patriot из четырех, закупленных Румынией у США. Представляет ли он какую-то угрозу для региона, корреспонденту Sputnik объяснил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Это комплекс противовоздушной обороны, предназначенный для решения задач ПВО. В данном случае это оборонительное оружие будет предназначено для прикрытия воздушного пространства Румынии и усиления в целом потенциала НАТО в противовоздушной области на Южных флангах", - заявил Коротченко. 

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Собеседник отметил, что, закупив эти комплексы у Соединенных Штатов, Румыния продемонстрировала, что она находится в орбите влияния США. По словам эксперта, такие же ракетные комплексы есть и европейского производства, но румынская сторона предпочла именно американские.

Как считает Коротченко, под влиянием американцев находится как Румыния, так и многие другие страны Восточной Европы.

Эксперт также отметил, что сумма сделки достаточно большая, она исчисляется миллиардами долларов. Теперь эта сумма ложится на бюджет Румынии тяжелым ярмом, что повлияет на сокращение расходов на социальные нужды страны.

Ракетный комплекс Patriot

В четверг на военной базе в Капу Мидиа в Румынии состоялась церемония приема первого ракетного комплекса Patriot из четырех, закупленных Румынией у США.

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Ракетный комплекс Patriot
© AFP 2020 / BULENT KILIC
В Румынию прибыли американские ракетные комплексы Patriot
Ракетный комплекс Patriot в состоянии запускать как зенитные ракеты, так и противоракетные перехватчики. На первом этапе Румыния получила 450 зенитных ракет Patriot, которые могут быть поставлены на боевое дежурство с 2021 года. Эти системы заменят зенитно-ракетные комплексы Hawk, закупленные в 2005 году в Нидерландах.

По данным Министерства национальной обороны, Румыния получила новейшую конфигурацию комплекса Patriot. Стоимость приобретения первой партии составила 910 миллионов долларов. Общая стоимость контракта составляет 3,9 миллиарда евро.

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