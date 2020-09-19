Президентские выборы в Молдове: какие сюрпризы ждут кандидатов

Предвыборная кампания этой осени может быть довольно беспринципной и дорогостоящей. Почему президентские выборы способны спровоцировать долгосрочный политический кризис, рассказал аналитик Виктор Никитуш.

КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Избирательная кампания на президентских выборах в Молдове, которые состоятся 1 ноября, может оказаться довольно напряженной и конфликтной, считает политический эксперт Виктор Никитуш.

"Думаю, нам стоит ожидать применения методов черного пиара как на левом, так и на правом флангах. В шкафу каждого кандидата есть свои скелеты, и они будут подняты на поверхность. Если в гонке за голосами конкуренты зайдут слишком далеко, то это может спровоцировать долгосрочный политический кризис, который накроет страну после выборов", – заявил Никитуш корреспонденту Sputnik Молдова.

© Sputnik / Mihai Caraus. Виктор Никитуш

Помимо этого, предвыборная кампания рискует стать дорогостоящей, так как проводится в условиях пандемии.

"Кандидатам будет сложно привлечь на свою сторону максимальное количество избирателей во время встреч на местах, так как существуют ограничения на массовые собрания. Как следствие, политики будут делать упор на предвыборную агитацию в СМИ, а это предполагает дополнительные расходы", – отметил эксперт.

В Молдове 25 августа стартовал электоральный период: согласно законодательству, он продлится 90 дней и завершится в момент признания результатов выборов и утверждения мандата президента Конституционным судом.

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Всего в выборах президента Молдовы могли принять участие не более 13 претендентов. Именно столько инициативных групп зарегистрировали в ЦИК для сбора подписей в поддержку потенциальных конкурентов.

Центризбирком 13 сентября зарегистрировал в качестве кандидатов на пост президента Молдовы главу Партии "Платформа DA" Андрея Нэстасе и руководителя "Нашей партии" Ренато Усатого. 18 сентября в ЦИК отказали в регистрации кандидатом лидеру Pro Moldova Андриану Канду.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

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