В ЦИК зарегистрировали еще одного кандидата на пост президента Молдовы

КИШИНЕВ, 19 сен - Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) зарегистрировали в субботу еще одного кандидата на пост президента Молдовы. Им стал Тудор Делиу от Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ). Решение принято на заседании Центризбиркома 19 сентября.
"Комиссия зарегистрировала электоральные символы для печати в бюллетенях для голосования, подтвердила представителей с совещательным голосом в ЦИК и лиц, ответственных за финансирование (казначеев) соответствующего конкурента на выборах", - отметили на заседании Центризбиркома.
Что надо знать о выборах главы государства
Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. Избирательная кампания начнется 2 октября.
Всего в выборах президента Молдовы могли принять участие не более 13 претендентов. Именно столько инициативных групп зарегистрировали в ЦИК для сбора подписей в поддержку потенциальных конкурентов.
Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.
Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.
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