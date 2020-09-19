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Тудор Делиу

В ЦИК зарегистрировали еще одного кандидата на пост президента Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (119)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200919/31730831/cec-zaregistriroval-esche-odnogo-kandidata-na-post-prezidenta-moldovy.html

Официально зарегистрированных в ЦИК кандидатов на пост президента Молдовы становится больше: еще одним из них стал представитель ЛДПМ.

КИШИНЕВ, 19 сен - Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) зарегистрировали в субботу еще одного кандидата на пост президента Молдовы. Им стал Тудор Делиу от Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ). Решение принято на заседании Центризбиркома 19 сентября.

"Комиссия зарегистрировала электоральные символы для печати в бюллетенях для голосования, подтвердила представителей с совещательным голосом в ЦИК и лиц, ответственных за финансирование (казначеев) соответствующего конкурента на выборах", - отметили на заседании Центризбиркома.

Выборы. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Первыми официально зарегистрированными кандидатами стали лидер партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе и глава "Нашей партии" Ренато Усатый. Это произошло 13 сентября. А накануне ЦИК отказал в регистрации кандидатуром лидеру Pro Moldova Андриану Канду. Такое решение приняли в связи с выявленными нарушениями в подписных листах, которые представила инициативная группа Андриана Канду. Среди нарушений — данные просроченных удостоверений личности, повторяющиеся подписи или наличие лиц, проживающих в другом месте, чем указано. 

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. Избирательная кампания начнется 2 октября.

Всего в выборах президента Молдовы могли принять участие не более 13 претендентов. Именно столько инициативных групп зарегистрировали в ЦИК для сбора подписей в поддержку потенциальных конкурентов.

В выборах президента Молдовы могут принять участие не более 13 претендентов
© Sputnik /
В выборах президента Молдовы могут принять участие не более 13 претендентов

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (119)

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