Ион Кику призвал политиков прекратить нападки на ЦИК

Премьер-министр заявил, что электоральные конкуренты должны поддерживать Центризбирком, а не заниматься инсинуациями.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Власти Молдовы предпримут все необходимое, чтобы выборы главы государства 1 ноября прошли демократически и в соответствии со всеми международными стандартами, заявил премьер-министр правительства РМ Ион Кику на брифинге после совместного заседания с президентом Игорем Додоном и спикером парламента Зинаидой Гречаной.

Кику подчеркнул, что в настоящее время МИДЕИ определяет помещения для организации избирательных участков за рубежом. Учитывая трудности, связанные с новым ростом заболеваемости COVID-19 в Европе, это представляет собой трудную задачу, заметил премьер.

При этом, глава кабмина выразил возмущение "необоснованными обвинениями и нападками на Центральную избирательную комиссию", которые продолжаются со стороны "некоторых политических сил".

"Призываем политиков не пытаться фальсифицировать выборы через утверждения, что выборы будут фальсифицированы", — заявил Кику.

Глава правительства обратился к электоральным конкурентам с призывом поддержать ЦИК и выстраивать избирательную кампанию на конструктивных идеях, а не заниматься инсинуациями и провокациями.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. Избирательная кампания начнется 2 октября.

Всего в выборах президента Молдовы могли принять участие не более 13 претендентов. Именно столько инициативных групп зарегистрировали в ЦИК для сбора подписей в поддержку потенциальных конкурентов.

Первыми официально зарегистрированными кандидатами стали лидер партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе и глава "Нашей партии" Ренато Усатый. Это произошло 13 сентября. 18 сентября ЦИК отказал в регистрации кандидатуром лидеру Pro Moldova Андриану Канду. Такое решение приняли в связи с выявленными нарушениями в подписных листах, которые представила инициативная группа Андриана Канду. Среди нарушений — данные просроченных удостоверений личности, повторяющиеся подписи или наличие лиц, проживающих в другом месте, чем указано. 19 сентября ЦИК зарегистрировал кандидатом от ЛДПМ Тудора Делиу.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova