ЦИК: Додон подал документы для регистрации кандидатом на выборах президента

Необходимый минимум подписей уже собран инициативной группой в поддержку действующего президента. Это позволило ему подать документы на регистрацию в качестве кандидата на выборах президента Молдовы 1 ноября 2020 года.

КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Действующий глава республики Игорь Додон подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации кандидатом на выборах президента страны.

Как отметили в ЦИК, были представлены требуемые документы и подписные листы в поддержку политика.

"Согласно регламенту, документы должны пройти проверку в течение 7 дней, после чего будет принято решение о регистрации", - говорится в сообщении ведомства.

О желании Додона побороться за второй мандат президента на выборах в ноябре, стало известно 9 сентября.

Президент баллотируется как независимый кандидат.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. Избирательная кампания начнется 2 октября.

Всего в выборах могут принять участие не более 13 претендентов. Именно столько инициативных групп зарегистрировали в ЦИК для сбора подписей в поддержку потенциальных конкурентов.

© Sputnik / В выборах президента Молдовы могут принять участие не более 13 претендентов

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video