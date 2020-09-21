23:03 21 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.69
  • USD16.63
  • RUB0.22
  • RON4.05
  • UAH0.59
Поиск
Игорь Додон

Видео: Додон выступил на заседании Генассамблеи ООН

© Photo : Miroslav Rotari.
Политика
Получить короткую ссылку
11930
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200921/31754915/dodon-v-oon-moldova-gotova-vnesti-svoy-vklad.html

Республика Молдова полностью поддерживает коллективные усилия по достижению целей, изложенных в Юбилейной декларации, и берет на себя обязательство внести свой вклад в общий ответ на основные вызовы, с которыми сталкивается ООН и международное сообщество.

КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон выступил с речью в формате онлайн в ходе начавшейся 75-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, посвященной юбилею всемирной организации.

"Молдова полностью поддерживает коллективные усилия по достижению целей, изложенных в Юбилейной декларации Генеральной Ассамблеи, и берет на себя обязательство внести свой вклад в общий ответ на основные вызовы, с которыми сталкивается ООН и международное сообщество.

По мнению Додона, 2020 год останется в истории человечества как год знаменательных событий, а именно переоценки современной мировой системы и укрепления совместных усилий по преодолению глобальных вызовов.

"Три столпа системы ООН - мир и безопасность, права человека и развитие выдержали испытание временем, подтвердив свою важность", - подчеркнул президент. 

Медицинский работник в стационаре для больных COVID-19 в Тверской областной клинической больнице
© Sputnik / Tatiana Makeeva
В штаб-квартире ООН покажут фотовыставку о борьбе российских врачей с COVID-19

Выступая, Додон отметил, что на протяжении 75 лет ООН последовательно развивала основу международного права, урегулировала конфликты, стабилизировала напряженность в мире, продвигала нормы по защите прав человека и спасала жизни. Однако, еще многое предстоит сделать для того, чтобы ликвидировать неравенство, усугубленное пандемией, продолжить борьбу с причинами и последствиями изменения климата.

Также президент выразил сожаление, что не все договоры соблюдаются государствами-членами, а угрозы безопасности приобретают все более сложные формы. А именно, в мире по-прежнему сохраняется дискриминация по гендеру, расе, происхождению, религии или инвалидности.

"Эти обстоятельства мотивируют призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к участию в глобальном диалоге о значимости ООН в будущем. Мнение людей имеет решающее значение в том, чтобы Организация сохранила свою значимость, могла лучше отвечать нуждам человечества и для того, чтобы государства-члены увеличили свои возможности для длительного развития", - пояснил глава государства. 

Как рассказал Додон, принята Декларация о праздновании 75-й годовщины ООН. Ее текст - результат обсуждения с членами наших обществ и серьезных переговоров между государствами, вместе они составили дорожную карту для общего будущего.

© Sputnik / Alexey Vitvitsky
Гутерреш против санкций: Генсек ООН призывает не мешать бороться с COVID-19
Как объяснил молдавский лидер,в будущем мир должен стать высшей ценностью, а конфликты будут разрешаться на их начальной стадии. Также "никто не останется в тени, международное право будет соблюдаться и постоянно развиваться, а национальные власти будут пользоваться полным доверием граждан".

"Мы, государства-члены ООН, договорившись об улучшении методов работы организации, сможем противостоять современным вызовам, а партнерство ООН с правительственными и неправительственными организациями, частным сектором и академическими кругами, с гражданским обществом получит новый импульс к укреплению", - заключил Додон.

В завершении Додон отметил, что Молдова готова внести свой вклад в общий ответ на основные вызовы, с которыми сталкивается ООН и международное сообщество.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Как будут голосовать приднестровцы на президентских выборах - ответ Додона
Додон рассказал, возможно ли объединение Молдовы с Румынией
ЦИК: Додон подал документы для регистрации кандидатом на выборах президента


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Дипломаты приняли участие в сборе винограда в Гагаузии
Фото: дипломаты приняли участие в сборе винограда в Гагаузии
В Грузии завершились учения Достойный партнер - 2020. Что военные НАТО делали в стране?
Видео: в Грузии завершились учения с участием военных НАТО
Торговые связи Молдовы.
Коммерческие связи Молдовы: с кем торгуем, что продаем

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться