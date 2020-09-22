Иванова подала в ЦИК подписи в поддержку своего выдвижения на пост президента

Претендент на должность президента Молдовы от партии "Шор" Виолетта Иванова вместе с инициативной группой подала подписи в свою поддержку в ЦИК.

КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Депутат парламента Молдовы от фракции Партии "Шор" Виолетта Иванова во вторник подала в Центральную избирательную комиссию подписи в поддержку регистрации в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах, назначенных на 1 ноября текущего года.

Инициативная группа собрала чуть менее 25 тысяч подписей в поддержку Ивановой. Комиссия приняла подписные листы и в течении семи дней должна принять решение, регистрировать ли ее в качестве кандидата.

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Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. Избирательная кампания начнется 2 октября.

Всего в выборах могут принять участие не более 13 претендентов. Именно столько инициативных групп зарегистрировали в ЦИК для сбора подписей в поддержку потенциальных конкурентов.

На данный момент ЦИК уже зарегистрировал трех кандидатов в президенты. Это Ренато Усатый (Наша партия), Андрей Нэстасе (Платформа DA) и Тудор Делиу (ЛДПМ). Кандидату от партии Pro Moldova Андриану Канду в регистрации отказали, он обжаловал решение ЦИК в суде.

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